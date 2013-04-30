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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۲۳

قلي زاده:

600 برنامه براي بزرگداشت مقام زن در همدان اجرا مي شود

600 برنامه براي بزرگداشت مقام زن در همدان اجرا مي شود

همدان - خبرگزاري مهر: مشاور استاندار همدان در امور بانوان از برگزاري 600 برنامه براي بزرگداشت مقام زن در استان همدان خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه رضا قلي زاده ظهر سه شنبه در مراسم تجليل از بانوان برتر استان همدان در سالن شهداي استانداري برگزارشد، افزود: برنامه هاي دفتر امور بانوان بر اساس نهاد خانواده و مبتني بر پيشبرد اهداف اسلامي و ارتقا آگاهي و مشاركت زنان در سطح اجتماع است.

وي با بيان اينكه 21 برنامه و 72 فعاليت در اين دفتر انجام شده است، اظهار كرد: در راستاي بهينه سازي مديريت زنان و خانواده جلسات مختلف مشاوره، جلسات كارشناسي و نشست هاي مختلف و برنامه هاي آموزش خانواده انجام مي شود.

قلي زاده از برگزاري بيش از هفت هزار و 500جلسه آموزش تخصصي خانواده در استان همدان خبر داد و گفت: 74 درصد مجوز هاي صادر شده در حوزه اشتغال براي بانوان بوده است.

وي اظهار كرد: جلسات و كارگروه ها در راستاي كاهش آسيب خانواده برگزار شده و ارتقا سلامت و دو طرح پژوهشي آموزش خانواده توسط دفتر امور بانوان به اتمام رسيده است.

قلي زاده بيان داشت: پنج كميته شامل كميته اجتماعي، فرهنگي، كميته اشتغال، زنان سرپرست خانوار، بهداشت و درمان و ورزش و اوقات فراغت زير نظر كارگروه خانواده و در راستاي حل مشكلات زنان تشكيل شده است.

وي اظهار كرد: در راستاي تحكيم بنيان خانواده برگزاري كارگاه هاي آموزشي در برنامه قرار گرفته است.

در ر اين مراسم از 15 نفر بانو برتر استان كه در حوزه هاي مختلف علمي، تحقيقاتي، ايثارگري، خانوادگي و سرپرست خانوار نمونه هستند، تجليل شد.

کد مطلب 2043945

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