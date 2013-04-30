315 مصوبه درنهاد کتابخانه های سیستان و بلوچستان به مرحله اجرا در آمد

اسفندیار زید آبادی در گفتگو با مهر گفت: تشکیل 74 جلسه در راستای بررسی پتانسیل های کتابخانه ها منجر به تصویب 380 مصوبه شد که از این تعداد 315 مصوبه و به میزان 83 درصد به مرحله اجرا درآمده است.

وی گفت: این مصوبات نهاد در قالب 12 بخش و شامل موضوعات فرهنگی، کتابخانه، عضو و منابع، انجمن ها، قانون نیم درصدعوارض شهرداری ها، مصوبات مالی، خیران، تحقیقات، تعمیر و تجهیز کتابخانه ها، ساخت و ساز، فناوری اطلاعات و تفاهم نامه ها بوده است.

وی با بیان اینکه تشكيل جلسات انجمن كتابخانه هاي عمومي در استان نسبت به دو سال گذشته از رشد 60 درصدي برخوردار بوده است ادامه داد: در همین رابطه در سال 89 تعداد 46 جلسه، در سال 90تعداد 78 جلسه و در سال 1391 تعداد 73 جلسه در انجمن كتابخانه هاي عمومي در سطح استان، شهرستان ها و بخش ها برگزار شده است.

وی با بیان اینکه برخی از انجمن های شهرستان ها در این رابطه از عملکرد مناسبی برخوردار نبودند افزود: انجمن هاي دلگان، ايرانشهروسرباز با تشكيل 5 جلسه بيشترين سهم را در تشكيل جلسات انجمن داشته اند و متاسفانه انجمن سيركان و انجمن بزمان در سال 1391 هيچ جلسه اي را تشكيل نداده اند.

وي افزود انجمن شهرستان سيب و سوران، انجمن جالق، انجمن پيشين، انجمن بخش هاي لاشار، فنوج، قصر قند و بنت در سال 91 تنها يك جلسه تشكيل داده اند و اين در حالي است كه طبق قانون بايد 6 جلسه در طول سال تشكيل جلسه دهند.