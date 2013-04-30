موجودی صندوق توسعه ملی 50 میلیارد دلار اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر آقایی در سومین همایش بین المللی صنعت ریلی با اشاره به بانک اطلاعاتی جامع در بخش راه و شهرسازی، گفت: این بانک می تواند نیازها، سوانح و تحقیقات بخش براساس این اطلاعات در مجموعه وزارت راه و شهرسازی متمرکز باشد.

وی در خصوص طرح جامع حمل و نقل تصریح کرد: در حال حاضر در پایان سال سوم برنامه پنجم قرار داریم که باید وزارت راه تاپایان سال این برنامه را مدون کند و به تصویب دولت برساند. طرح جامع حمل و نقل می تواند مبنای نظارت قانون گذاری باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در الزامات قانون برنامه ما در سال جاری با شرایط ویژه ای از جمله تحریم روبرو هستیم، بیان کرد: تحریم ظالمانه غرب علیه ایران، ما را با مشکل مواجه و در این راستا مجلس برای تدوین بودجه تلاش کرده است.

آقایی با بیان اینکه باید منابع پایداری را برای بخش خصوصی در اجرای قوانین مصوب در توسعه زیرساخت های کشور تعریف کنیم، اظهار داشت: به این وسیله می توان از آسیبهای تحریم در امان ماند تا در روند توسعه کشور مشکلی ایجاد نشود، ضمن آنکه درسال "حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی" می تواند بخشی از مصوبات در این چارچوب باشد.

وی به صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: این صندوق در هر سال 26.5 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت را تنها برای بخش خصوصی مصوب می کند تا اقدامات این بخش برای بخش عمران هم اختصاص پیدا کند و این صندوق در شرایط تحریم یک ظرفیت قابل توجه به شمار می رود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال گذشته از تمام ظرفیتهای این صندوق استفاده شد، بیان کرد: امسال با وجود 50 میلیارد دلار ذخیره این صندوق می توانیم مصوبات را پوشش دهیم.

آقایی با اشاره به اینکه در تمام مدلهای توسعه زیرساختها را دولت ایجاد می کند تا از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده کند، اظهار داشت: کشور ما از نظر وسعت و ظرفیت در بخش ریلی از توسعه قابل قبولی برخوردار نشده، البته وزارت راه و شهرسازی اقدامات قابل قبولی را انجام داده است؛ از جمله وجود 10 هزار کیلومتر راه آهن در دست اجرا و ظرفیت احداث یک هزار کیلومتر راه آهن.

وی تصریح کرد: با پشتیبانی منابع مالی مناسب قادر خواهیم بود که در افق 1404 به رقم 25 هزار کیلومتر راه آهن برسیم، همچنین معادل این ظرفیت، بهبود ناوگان و نوسازی مورد توجه مجلس قرار دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که زمینه ساز هدفمندی یارانه ها بود تاپایان سال 94 تمدید شد، گفت: در این قانون زمینه برای استفاده از ظرفیت توسعه حمل و قنل فراهم شده است تا به رقم 18 درصد جابجایی مسافران و 30 درصدی بار برسیم.

آقایی با اشاره به مصوبه روز گذشته مجلس مبنی بر اختصاص بودجه 1100 میلیارد تومانی برای حمل و نقل شهری، اظهار داشت: در بودجه شهرداری فروش اوراق مشارکت شهرداری و اختصاص 2 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای حمل و نقل شهری مصوب شد.

وی تصریح کرد: برای افزایش سرعت در بخش حمل و نقل ریلی برون شهری 5 میلیارد دلار فاینانس مصوب شد تا 5 هزار کیلومتر از خطوط موجود را به بالای 200 کیلومتر در ساعت برسانیم، ضمن آنکه ما منابع خوبی را در کشورهای مختلف ایجاد داریم که می تواند این منابع را افزایش دهد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه علاوه بر مساله تحریم وضعیت هدفمندی یارانه ها را داریم، گفت: سال گذشته قانون هدفمندی یارانه ها به خوبی اجرا شد و امسال پیشنهاد دولت این بود که 120 هزار میلیارد تومان درآمد از هدفمندی یارانه ها بود که با توجه به وضعیت تحریم، مجلس آن را 50 هزار میلیارد تومان کاهش داد.

آقایی افزود: بنابراین بر آنچه که تاکید دارم، استفاده از ظرفیتهای موجود براساس واقعیت های موجود در تحریم و قانون هدفمندی یارانه ها است که می توان از این طریق درآمد پایداری را فراهم کنیم.