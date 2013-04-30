به گزارش خبرنگار مهر، در اين ديدار كه پيش از ظهر سه شنبه برگزار شد حجتالاسلام والمسلمين عباس اسكندري به تشريح سه دهه فعاليت سازمان تبليغات اسلامي پرداخت و اظهار كرد: اين سازمان در دهه اول انقلاب اسلامي به صورت سنتي اداره ميشد اما در دهه دوم با شكل گيري معاونتهاي مختلف و تدوين طرح و برنامه، توسعه يافت.
وي ادامه داد: سازمان تبليغات اسلامي در دهه سوم انقلاب اسلامي با بهره گيري از امكانات و تكنولوژي مدرن، تحول عظيمي از نظر كمي و كيفي در فعاليتهاي فرهنگي و تبليغي ايجاد كرد.
حجتالاسلام اسكندري، شكل گيري موسسهها و مراكز فرهنگي و تبليغي را يكي از دستاوردهاي مهم اين سازمان ذكر كرد و گفت: موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان پرمخاطب ترين و پرمحتواترين سايت مذهبي در بين كشورهاي اسلامي است كه به طور ميانگين روزانه بيش از 700 هزار نفر از خدمات اين سايت استفاده مي كنند.
وي خبرگزاري مهر را يكي ديگر از مجموعههاي سازمان تبليغات اسلامي ذكر كرد كه در انتشار اخبار، گزارشها و تحليلهاي رسانهاي جايگاه خوبي در كشور دارد.
حجتالاسلام اسكندري، حوزه هنري، ايجاد مجموعههاي رفاهي و آموزشي تسنيم، توليد نرم افزارهاي علمي و آموزشي و بازيهاي رايانهاي، توسعه و ترويج فعاليتهاي قرآني، ايجاد دبيرستان صدرا، توسعه انتشارات و چاپ و نشر كتابهاي فاخر و... را از ديگر فعاليتهاي اين سازمان عنوان كرد.
رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قم در ادامه صحبتهاي خود، از نيروي انتظامي به عنوان يكي از نهادهاي پرتلاش ياد كرد و افزود: سختي كار نيروي انتظامي به ويژه در مباحث اجتماعي و فرهنگي براي همگان واضح است و سازمان تبليغات اسلامي آمادگي همكاري بيشتر با اين نهاد را دارد.
وي با بيان اينكه تاكنون همكاريهاي خوبي بين نيروي انتظامي و سازمان تبليغات اسلامي وجود داشته است، به ذكر نمونههايي از آن پرداخت و افزود: در ايام عزاداري حضرت سيدالشهدا(ع) تعامل خوبي بين اين دو نهاد از طريق معرفي رابطان هيئتهاي مذهبي و نيروي انتظامي ايجاد شد و اميدوارم اين گونه تعاملها افزايش يابد.
كارهاي فرهنگي مقدم بر فعاليتهاي انتظامي است
سردار كاظم مجتبايي فرمانده انتظامي استان قم نيز در اين ديدار ضمن قدرداني از فعاليتهاي فرهنگي و تبليغي سازمان تبليغات اسلامي اظهار كرد: كارهاي فرهنگي و مذهبي كه محوريت آن با سازمان تبليغات اسلامي است، مقدم بر كارهاي انتظامي است، يعني اگر در حوزه فرهنگي و مذهبي كار شود، چالشهاي كمتري در جامعه به وجود ميآيد.
وي با بيان اينكه نيروي انتظامي نگاه ويژهاي به كارهاي فرهنگي دارد، تصريح كرد: سازمان تبليغات اسلامي به عنوان يكي از مجموعههاي تاثيرگذار فرهنگي مورد نظر ما است و ارتباط و تعامل با اين مجموعه براي آرام كردن فضاي اجتماع مورد تاكيد است.
فرمانده انتظامي استان قم ابراز اميدواري كرد كه تعامل بين اين نهاد و سازمان تبليغات اسلامي از طريق انعقاد توافقنامههاي همكاري، توسعه يابد.
به گفته سردار مجتبايي فعاليت نهادهاي فرهنگي، اجتماعي و انتظامي بايد جنبه هم پوشاني داشته باشد، چراكه منفعت آن در راستاي پيشبرد اهداف نظام خواهد بود.
وي ادامه داد: دستگاههاي مختلف وجوه مشتركي در فعاليتها و اهداف خود دارند كه اگر نوعي هم پوشاني در فعاليتهاي آنها وجود داشته باشد اثربخشي آن چند برابر مي شود و در نهايت تقويت نظام و تضعيف دشمنان را به دنبال خواهد داشت.
در پايان اين جلسه مقرر شد پيش نويس توافق نامه همكاري اين دو نهاد آماده و پس از تائيد دو طرف به امضاي نهايي برسد.
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