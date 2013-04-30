کشاورزان مهریزی نگران فروش محصولات کشاورزی خود نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن بزاز زاده، صبح سه شنبه در اولین جلسه شورای اداری شهرستان مهریز اظهار داشت: با توجه به نقش شبکه‌های تعاون روستایی و کشاورزی که در رشد و توسعه بخش کشاورزی ضرورت دارند و با تقویت حسن مشارکت و افزایش خدمات رسانی تعاونی‌ها به روستاییان خرید توافقی محصولات کشاورزی از روستائیان مثل سالهای گذشته امسال نیز انجام و پیش بینی می شود در سال جاری ۲۱ هزار تن محصولات کشاورزی از روستائیان مهریزی خریداری شود که این رقم نسبت به سال گذشته 150 درصد افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته، اداره تعاون روستایی مهریز موفق شد صادرات نخستین محموله محصولات کشاورزی از مهریز به مسکو را انجام دهد، افزود: در سالی که گذشت در مجموع توسط شرکت تعاونی کشاورزی گلخانه‌داران شهرستان مهریز مقدار 680 تن محصول خیار گلخانه‌ای به ارزش پنج میلیارد و 535 میلیون و 427 هزار ریال به صورت توافقی از کشاورزان شهرستان مهریز خریداری شد.

بزاززاده از افزایش 180 درصدی نهاده های کشاورزی در سال گذشته خبر داد و افزود: تهیه و توزیع نهاده‏های کشاورزی از جمله سم و بذر اصلاح شده از اولویت های تعاون ها و تشکل های روستایی است که سال گذشته هزار و 85 تن سم و بذر اصلاح شده بین روستائیان این شهرستان توزیع شد و امسال نیز شاهد افزایش این رقم خواهیم بود.

به گزارش مهر، در شهرستان مهریز ۱۱ تشکل فعال کشاورزی و روستایی و تولید با عضویت بیش از ۲۰ هزار نفر وجود دارد که کار خدمات رسانی را به این تعداد عضو بر عهده دارند.



