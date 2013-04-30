  1. حوزه و دانشگاه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۱۸

انجام 900 بازدید از مراکز آموزش عالی توسط هیاتهای نظارتی وزارت علوم

انجام 900 بازدید از مراکز آموزش عالی توسط هیاتهای نظارتی وزارت علوم

سرپرست مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در سال 1391 حدود 900 مورد بازدید میدانی توسط هیات های نظارت و ارزیابی صورت گرفته که یک رکورد بی سابقه در این زمینه به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتررضا عامری، با گرامیداشت هفته آموزش با بیان اینکه بحث آموزش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی جایگاه ویژه ای دارد، در دانشگاه تبریز گفت: آموزش مناسب موجب تربیت نیروهای متخصص در جامعه می شود.

وی یکی از اهداف اصلی فعالیت هیات‌های نظارت و ارزیابی آموزش عالی استانی را بررسی چگونگی توسعه مراکز آموزش عالی و ارائه راهکارهایی برای رشد و توسعه کمی و کیفی این مراکز بیان کرد و گفت: اگر بخواهیم سطح کیفی آموزش عالی کشور را ارتقا دهیم باید نظارت و ارزیابی از مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را تقویت کنیم و این ارزیابی باید بر اساس استانداردهایی از قبل تعیین شده و یا اهداف و برنامه ریزی های آموزشی صورت گیرد، بطور کلی همه پیامدهای نظام آموزش عالی باید در راستای پاسخگویی باشد.

سرپرست مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری افزود: هیات های استانی نظارت و ارزیابی می بایست بطور مستمر روند پیشرفت مؤسسات را ارزیابی کنند و همچنین این هیات‌ها باید با برنامه ریزی کاری مناسب تقویم کاری سالانه داشته باشند و کارگروه های آنها نیز باید بیشتر فعالیت کنند و ارسال گزارشات مربوطه به مرکز نظارت نیز بهتر است بصورت مکانیزه و از طریق سامانه مرکز نظارت ارسال شود.

به گفته وی در سال 1391 حدود 900 مورد بازدید میدانی توسط هیات های نظارت و ارزیابی صورت گرفته که یک رکورد بی سابقه در این زمینه به شمار می رود.

 

 

 

کد مطلب 2043960

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