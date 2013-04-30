انجام 900 بازدید از مراکز آموزش عالی توسط هیاتهای نظارتی وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتررضا عامری، با گرامیداشت هفته آموزش با بیان اینکه بحث آموزش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی جایگاه ویژه ای دارد، در دانشگاه تبریز گفت: آموزش مناسب موجب تربیت نیروهای متخصص در جامعه می شود.

وی یکی از اهداف اصلی فعالیت هیات‌های نظارت و ارزیابی آموزش عالی استانی را بررسی چگونگی توسعه مراکز آموزش عالی و ارائه راهکارهایی برای رشد و توسعه کمی و کیفی این مراکز بیان کرد و گفت: اگر بخواهیم سطح کیفی آموزش عالی کشور را ارتقا دهیم باید نظارت و ارزیابی از مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را تقویت کنیم و این ارزیابی باید بر اساس استانداردهایی از قبل تعیین شده و یا اهداف و برنامه ریزی های آموزشی صورت گیرد، بطور کلی همه پیامدهای نظام آموزش عالی باید در راستای پاسخگویی باشد.

سرپرست مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری افزود: هیات های استانی نظارت و ارزیابی می بایست بطور مستمر روند پیشرفت مؤسسات را ارزیابی کنند و همچنین این هیات‌ها باید با برنامه ریزی کاری مناسب تقویم کاری سالانه داشته باشند و کارگروه های آنها نیز باید بیشتر فعالیت کنند و ارسال گزارشات مربوطه به مرکز نظارت نیز بهتر است بصورت مکانیزه و از طریق سامانه مرکز نظارت ارسال شود.

به گفته وی در سال 1391 حدود 900 مورد بازدید میدانی توسط هیات های نظارت و ارزیابی صورت گرفته که یک رکورد بی سابقه در این زمینه به شمار می رود.