به گزارش خبرنگارمهر حجت الاسلام حسین روحی یزدی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه "ستاد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)" که در دفتر معاونت فنی عمرانی استانداری تشکیل شده بود؛ با تأکید بر ضرورت معرفی شخصیت حضرت امام (ره) از سوی تمامی اقشار؛ اظهار داشت: این مهم بر عهده آحاد افرادی است که تریبون دارند و باید از این طریق باید تلاش مضاعفی در جهت معرفی ابعاد شخصیتی حضرت امام (ره) داشته باشند.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال بنام سال "حماسه سیاسی"؛ افزود: باشکوه تر برگزار شدن مراسم سالگرد امام راحل می تواند بخشی از تجلی حماسه سیاسی باشد.

ماهیت قیام امام راحل تبیین می شود

حجت الاسلام روحی یزدی عنوان کرد: تجلیل از امام خمینی (ره) یکی از مصادیق بارز حماسه سیاسی است و شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی امسال در نظر دارد که به لحاظ گذشت 50 سال از قیام 15 خرداد ضمن برگزاری مراسم حضرت امام(ره)، ماهیت قیام امام راحل را نیز بیشتر معرفی نماید.

وی افزود: برنامه هایی در دست اجرا است و همکاری همه مسئولان دوشادوش یکدیگر انجام خواهد شد.

یزدی در ادامه تأکید کرد: همزمان با سالروز امام راحل استان البرز باید نقش میزبانی و اسکان زائران حرم امام(ره) را پر رنگ تر از گذشته ایفا نماید.

چهره امام(ره) باید معرفی شود

وی همچنین ضرورت معرفی چهره امام(ره) برای شهر نسل جوان و کودکان امروزی را نیز ضروری دانست و تصریح کرد: کودکان و جوانان امروزی نیز باید امام را بشناسند و خدمات ایشان همواره باید برای این قشر به عنوان یک الگو و اسوه برای جامعه تشیع معرفی شود.

انتخابات جاری نباید بزرگداشت امام راحل را تحت شعاع قرار دهد

حجت الاسلام روحی یزدی در بخش دیگری تأکید کرد: به جهت همزمانی انتخابات و سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام (ره) نباید فضای انتخاباتی بر بزرگداشت امام حاکم شود.