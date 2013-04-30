پرداخت عوارض خودرو تا پايان امسال يكسان سازي مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبي علوي مقدم پيش از ظهر سه شنبه در محل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري استان اظهار كرد: براي اين منظور نرم افزار جامعي طراحي شده است كه در تمام 71 شهرداري خراسان رضوي نصب خواهد شد.

مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري خراسان رضوي افزود: اين نرم افزار با همكاري دفتر فناوري اطلاعات استانداري خراسان رضوي، سازمان فناوري اطلاعات شهرداري مشهد و سازمان همياري شهرداري هاي استان تهيه و پيش از اين در شهرهايي چون مشهد، سبزوار و طرقبه شانديز مورد استفاده قرار گرفته است.

علوي مقدم گفت: تمام سوابق پرداخت عوارض خودروها در اين نرم افزار قابل دسترسي است.

وي اظهار كرد: سازمان همياري شهرداري هاي خراسان رضوي متولی برگزاری دوره هاي آموزشي براي متصديان مربوطه در شهرداري هاي استان خواهد بود.