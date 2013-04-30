  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۱۲

علوي مقدم:

پرداخت عوارض خودرو تا پايان امسال يكسان سازي مي شود

پرداخت عوارض خودرو تا پايان امسال يكسان سازي مي شود

مشهد - خبرگزاري مهر: مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري خراسان رضوي از يكسان سازي فرآيند پرداخت عوارض خودرو در شهرداری های استان تا پايان سال جاري خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبي علوي مقدم پيش از ظهر سه شنبه در محل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري استان اظهار كرد: براي اين منظور نرم افزار جامعي طراحي شده است كه در تمام 71 شهرداري خراسان رضوي نصب خواهد شد.

مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري خراسان رضوي افزود: اين نرم افزار با همكاري دفتر فناوري اطلاعات استانداري خراسان رضوي، سازمان فناوري اطلاعات شهرداري مشهد و سازمان همياري شهرداري هاي استان تهيه و پيش از اين در شهرهايي چون مشهد، سبزوار و طرقبه شانديز مورد استفاده قرار گرفته است.

علوي مقدم گفت: تمام سوابق پرداخت عوارض خودروها در اين نرم افزار قابل دسترسي است.

وي اظهار كرد: سازمان همياري شهرداري هاي خراسان رضوي متولی برگزاری دوره هاي آموزشي براي متصديان مربوطه در شهرداري هاي استان خواهد بود.

 

کد مطلب 2043966

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها