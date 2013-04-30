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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۰۰

حجت‌الاسلام قرائتی:

قرآن جامعه را از ظلمات به نور جذب می‌کند

قرآن جامعه را از ظلمات به نور جذب می‌کند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت: قرآن نور است و جامعه را ا زظلمات به نور جذب می‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام و دلگویه حجت‌الاسلام قرائتی در زمینه قرآن کریم در «همایش بزرگ قرآنی» خرم‌دره توسط رئیس ستاد تفسیر قرآن کشور قرائت شد.

حجت‌الاسلام قرائتی در این پیام با بیان اینکه قرآن سند اساسی اسلام و معجزه جاویدان پیامبر گرامی اسلام است، اظهار داشت: قرآن کتاب نور، عبرت، تذکر، رشد، برهان، فرقان، ذکر و مبارک است.

وی با بیان این پرسش که «در دانشگاه‌ها، مساجد و حوزه‌های ما جایگاه قرآن و تفسیر کجاست؟» عنوان داشت: کدام فرزند را سراغ دارید که نامه پدر خود را نخوانده و به آن نپردازد؟.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور در این پیام با بیان اینکه باید ا فرصت‌ها استفاده کرد، افزود: ماه رمضان، بهار قرآن است و تعطیلات تابستان نیز فرصت مناسبی برای تفسیر قرآن محسوب می‌شود.

حجت الاسلام قرائتی با بیان اینکه قرآن نور است و جامعه را ا زظلمات به نور جذب می‌کند، گفت: آرزو می‌کنم روزی فرا برسد که برای نسل نو تفسیرهایی مناسب بر اساس نیازهای ویژه آنان نگاشته شود.

کد مطلب 2043970

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