اجازه بدهیم زنان در چارچوب موارد اسلامی تصمیم بگیرند / مردان باید عرصه فعالیت بانوان را به رسمیت بشناسند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، صبح روز سه شنبه با حضور در جشن همراز یاس تصریح کرد: به همکاران، بانوان و عزیزانی که در مجموعه مدیریت شهری انجام وظیفه می کنند خیرمقدم می گویم. خدا را شاکرم توفیق پیدا کردم در این روز به یکایک شما عرض تبریک داشته باشم.

وی با بیان این که این روز مایه افتخار زنان ایرانی است عنوان کرد: روز تولد حضرت فاطمه (س) به نام زن انتخاب کرده اند به همین دلیل همه زنان به این روز افتخار می کنند .

قالیباف افزود: این توفیق بزرگی برای ما مردان است به همین دلیل این روز را به عنوان خدمت گزاری در شهر تهران به زنان و مادران تبریک می گویم .

وی با بیان این که خدا وقتی انسان را آفرید و به خود مبارک باد گفت بیان کرد: آن زمانی که خداوند روح را در انسان دمید انسانیت و آزادگی را نیز به او داد همچنین به زنان سرمایه عاطفه را نیز اهدا کرد از همین رو امروز زنان و مادران با خود آورنده صلح و محبت و عفاف و آرامش روحی و روانی به خانواده و جامعه تزریق می کنند .

شهردار تهران با تاکید بر این که در هر جامعه و خانواده نیاز به آرامش و زندگی خوب است بیان کرد: این آرامش متعلق به زنان جامعه است همانطور که حضرت امام (ره) فرمودند: « اصلاح هر جامعه ، خوبی ها، پاکی و زشتی ها در گروی مادران و زنان جامعه است . »

وی افزود: از همین رو این باور وجود دارد که احترام و ارزش گذاشتن به مادران، توجه کردن به خوبی ها و زیبایی های موجود در زندگی است.

شهردار تهران اضافه کرد: بر این باور هستیم که جامعه ای موفق است که به ظرفیت انسانی خود توجه کند و از زنان در همه ابعاد جامعه استفاده کند.

وی با بیان این که زن یا مرد بودن انسان ها هیچ گونه محدودیتی ایجاد نمی کند اظهارکرد: باید دید نقش کدام انسان بهتر و موثراست. زنان در همه عرصه های اجتماعی و اقتصادی و غیره حق شرکت دارند زیرا در باور اسلامی ما نیز همین گونه است .

قالیباف نقش مادری را مهمترین نقش در سازندگی جامعه دانست و گفت : امروز توجه به مطالبات زنان، مطالبات به حقی است و همه باید پاسخگو باشند. متاسفانه به بحث زنان که نگاه می کنیم این عادت یا فرهنگ است که مردان می خواهند جایگاه زنان را تعریف کنند. در صورتی که این خود زنان هستند که باید این کار را انجام دهند .

وی افزود: یکی از بی اعتمادی هایی که زنان امروز جامعه دارند این است که توان آن ها دیده نمی شود در صورتی که باید اجازه بدهیم زنان در چارچوب موارد اسلامی تصمیم بگیرند و مردان باید عرصه آن ها را به رسمیت بشناسند .

قالیباف ادامه داد: فرهنگی وجود دارد که در حوزه مدیریت متاسفانه میدان را به زنان نداده ایم گرچه از زمانی که به شهرداری تهران آمدم بخشنامه ای را صادر کردم که 10 درصد مدیریت به بانوان اختصاص داده شود ولی مقاومت مردان را در این زمینه می بینیم که باعث شده است این اتفاق به درستی واقع نشود .

وی با بیان اینکه این مطالب را تنها در میان زنان عنوان نکردم بلکه در جمع مردان نیز به آن تاکید داشته ام اظهار کرد: در جمع مدیران گفتم به عنوان یک مدیر و مسوول در نیروی انتظامی و شهرداری کاری را که به حوزه مدیریت به زنان واگذار کردم آن ها دقیق تر، منظم تر، کم حاشیه تر و کم هزینه تر انجام داده اند .

شهردار تهران با اشاره به این که در جلسه شهرداران طرح تفصیلی را به مناطق فرستادیم 3 یا 4 مهندس زن و 4 یا 5 نفر مرد در این زمینه فعالیت کردند افزود: گزارش زن ها در حوزه بیان، انضباط ، تکنیک فرق بسیاری با گزارش مردان داشت و بسیار موفق بود.

قالیباف ادامه داد: زمانی که در نیروی انتظامی بودم نیز به حضور زنان تاکید داشته ام ضمن این که با دستور رهبری زنان نیز می توانند در پلیس مسوولیت بپذیرند و درجه بگیرند .

وی افزود: در حوزه شهرداری هم تلاش می کنیم که کار به بهترین شکل پیش برود. یکی از مهمترین بحث ها در زمینه زنان بحث اشتغال است باید برای آن ها فراهم کنیم.

قالیباف با بیان این که هرکجا که برای موضوعات شهرداری می رفتم بیان بحث اشتغال مردان طبیعی بود تصریح کرد: پدران و مادرانی را می بینم که با استرس و نگرانی به همراه دختران تحصیل کرده خود برای اشتغال آنان حضور پیدا می کنند .

وی اضافه کرد: واقعیت تلخی در جامعه ما وجود دارد وقتی دختران فارغ التحصیل می شوند در میدان کار کم دیده می شوند .

شهردار تهران ادامه داد: حرمت زنان در جامعه واجب است همانطور که امنیت اجتماعی و اخلاقی زنان در جامعه باید حفظ شود این موضوع نیز نباید بهانه ای برای عدم اشتغال زنان در جامعه باشد.