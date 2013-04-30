  1. استانها
  2. یزد
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۱۸

از امروز

ساعت کار دو کتابخانه عمومی در مهریز افزایش می‌یابد

ساعت کار دو کتابخانه عمومی در مهریز افزایش می‌یابد

مهریز - خبرگزاری مهر: رئیس اداره کتابخانه های عمومی مهریز از افزایش ساعت کار دو کتابخانه عمومی شهرستان مهریز از امروز و در آستانه شروع امتحانات پایان سال تحصیلی خبر داد.

سعید قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی و هنری و کتابخانه عمومی امام هادی(ع) از امروز ساعت ۷:۳۰ دقیقه لغایت ۲۱٫۳۰ دقیقه دایر هستند.

وی افزود: با توجه به درخواست دانش آموزان و دانشجویان و به منظور استفاده بیشتر آنها از سالن مطالعه کتابخانه ها و جلب رضایت آنها در آستانه امتحانات پایان سال تحصیلی و کنکور سراسری، ساعت کار دو کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی و هنری و امام هادی(ع) به مدت یک ساعت و نیم از امروز افزایش می یابد.

قریشی با بیان اینکه این افزایش ساعت تا نیمه تیر ماه ادامه دارد، تصریح کرد: دانش آموزان شهرستان مهریز چند سالی است با استفاده از این ظرفیت رتبه های برتر کنکور سراسری را از خود کردند و سال گذشته نیز با کسب ۶۶ رتبه زیر هزار در کنکور سراسری ۹۱ برگ زرینی دیگر بر افتخارات علمی شهرستان مهریز افزودند.

شهرستان مهریز دارای ۱۱ کتابخانه عمومی شهری و روستایی با چهار هزار و ۴۰۱ عضو است.

کد مطلب 2043975

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها