سعید قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی و هنری و کتابخانه عمومی امام هادی(ع) از امروز ساعت ۷:۳۰ دقیقه لغایت ۲۱٫۳۰ دقیقه دایر هستند.

وی افزود: با توجه به درخواست دانش آموزان و دانشجویان و به منظور استفاده بیشتر آنها از سالن مطالعه کتابخانه ها و جلب رضایت آنها در آستانه امتحانات پایان سال تحصیلی و کنکور سراسری، ساعت کار دو کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی و هنری و امام هادی(ع) به مدت یک ساعت و نیم از امروز افزایش می یابد.

قریشی با بیان اینکه این افزایش ساعت تا نیمه تیر ماه ادامه دارد، تصریح کرد: دانش آموزان شهرستان مهریز چند سالی است با استفاده از این ظرفیت رتبه های برتر کنکور سراسری را از خود کردند و سال گذشته نیز با کسب ۶۶ رتبه زیر هزار در کنکور سراسری ۹۱ برگ زرینی دیگر بر افتخارات علمی شهرستان مهریز افزودند.

شهرستان مهریز دارای ۱۱ کتابخانه عمومی شهری و روستایی با چهار هزار و ۴۰۱ عضو است.