ساکت، عقیلی، فتحعلیان و گروه لیان در جشنواره خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، از تاریخ 21 اردیبهشت گروه کیوان ساکت با خوانندگی سالار عقیلی و همراهی تعدادی از نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران برنامه خود را در تالار وحدت اجرا می‌کنند.

فرمان فتحعلیان از خوانندگان موسیقی پاپ هم 26 اردیبهشت ماه در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران میزبان علاقه‌مندان خواهد بود ضمن اینکه گروه "لیان" به سرپرستی محسن شریفیان نیز 28 اردیبهشت در تالار وحدت به جشنواره خلیج فارس پایان می‌دهد.

این جشنواره مستقل توسط موسسه هامین گستر آریا و با هدف ادای احترام به خلیج فارس و جزایرسه­‌گانه ایرانی برگزار می­‌شود.