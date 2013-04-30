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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۳۸

ساکت، عقیلی، فتحعلیان و گروه لیان در جشنواره خلیج فارس

ساکت، عقیلی، فتحعلیان و گروه لیان در جشنواره خلیج فارس

نخستین جشنواره سه­ گانه خلیج فارس با اجراهایی از کیوان ساکت، سالار عقیلی، فرمان فتحعلیان و گروه لیان در تالار وحدت و سالن میلاد میزبان علاقه‌مندان موسیقی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، از تاریخ 21 اردیبهشت گروه کیوان ساکت با خوانندگی سالار عقیلی و همراهی تعدادی از نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران برنامه خود را در تالار وحدت اجرا می‌کنند.

فرمان فتحعلیان از خوانندگان موسیقی پاپ هم 26 اردیبهشت ماه در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران میزبان علاقه‌مندان خواهد بود ضمن اینکه گروه "لیان" به سرپرستی محسن شریفیان نیز 28 اردیبهشت در تالار وحدت به جشنواره خلیج فارس پایان می‌دهد.

این جشنواره مستقل توسط موسسه هامین گستر آریا و با هدف ادای احترام به خلیج فارس و جزایرسه­‌گانه ایرانی برگزار می­‌شود.

کد مطلب 2043978

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