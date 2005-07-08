نظامي ربوده شده آمريكائي توسط طالبان تهديد به مرگ شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز،"عبدالطيف حكيمي" سخنگوي طالبان بدون اينكه جزئياتي درباره ادعائي كه گروهشان قبلاً كرده بود كه اين نظامي آمريكائي نزد آنهاست ارائه دهد روز جمعه از مخفيگاه خود مجدداً به رويترز گفت : سرباز آمريكائي در اختيار آنهاست ليكن به خاطر اينكه مشكل تماس با جنگجويان دارد نمي تواند نام يا دست نوشته اي از اين نظامي آمريكائي ارائه دهد.

حكيمي گفت :"نظامي آمريكائي به خاطر اينكه در حال بازجوئي از وي هستيم زنده است اما در يكي دو روز آينده او را خواهيم كشت و بازجوئي هائي كه انجام مي دهيم در باره تاكتيك ها و عمليات ارتش آمريكاست".

اين سخنگو همچنين تكرار كرد كه نوار ويدئوئي اين نظامي آمريكائي در اختيار رسانه ها قرار خواهد گرفت و جنگجويان قصد دارند اين تصاوير را بر روي پايگاه اينترنتي طالبان كه از سوي آمريكائي ها بسته شده است قرار دهند .

لازم به ذكر است كه ارتش آمريكا مفقود شدن اين نظامي را مورد تائيد قرار داده اما اين مساله را كه آيا اين نظامي در اختيار طالبان است يا خير ، مورد تائيد قرار نداده است .