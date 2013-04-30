کمیته امنیتی و انضباطی انتخابات در شیراز تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زرینکلاه ظهر سهشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه فرمانداری شیراز باید در مباحث انتخاباتی پاسخگو باشد، گفت: شرایط حساسی را در شیراز پیش رو داریم که در این میان هماهنگی و همدلی دستگاههای مختلف امنیتی و انتظامی را طلب میکند.
وی ادامه داد: انتخابات نزدیک است و در این راستا باید تمامی آمادگی خود را در جهت ایجاد امنیت و آرامش انتخابات قرار دهیم.
فرماندار شیراز افزود: یکسری طرحهای امنیتی برای زمان انتخابات آماده شده که باید نسبت به اجرایی کردن آنها اقدام شود و از طرفی نیز انتظار داریم که شورای تامین استان طرحهای مربوطه با امنیت شهر را تایید و تصویب کند.
زرینکلاه یادآور شد: آنچه که مردم از ما انتظار دارند آرامش و امنیت در زمان انتخابات است که در این راستا فرمانداری به عنوان برگزارکننده انتخابات باید پاسخگوی مردم باشد.
عدم حضور به موقع 110 باعث نگرانی مردم
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به خواستههای مردم از دستگاههای انتظامی و امنیتی شیراز، گفت: عدم حضور به موقع پلیس 110 باعث نگرانی مردم شده و از طرفی باید گشتهای محسوس و نامحسوس انتظامی در شیراز افزایش یابد.
فرماندار شیراز افزود: طی دیدارهایی که در سطح شهر با مردم داریم شاهد گلایههای آنها از نبود امنیت در برخی نقط شهر هستیم که در این خصوص نیروی انتظامی باید برنامه ویژهای داشته باشد.
زرینکلاه تاکید کرد: در حال حاضر امنیت مناسبی را در شیراز شاهد هستیم به خصوص طی یک سال و نیم گذشته که طرحهای ویژهای از جانب دستگاههای انتظامی و امنیتی در شیراز اجرایی شده است.
وی یادآور شد: شش مورد از مشکلات امنیتی شیراز مشخص و به شورای تامین ارایه شده است.
فرماندار شیراز تاکید کرد: مهمترین هدف ما جلوگیری از امنیتی شدن شهر است اما باید به این نکته نیز توجه داشت که اجرایی شدن طرحهای مختلف در سطح شهر شیراز باعث جلوگیری از بروز جرم و جنایت در این شهرستان میشود.
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