ایجاد شعبه ویژه مقابله با مفاسد اجتماعی در سمنان

به گزارش خبر نگار مهر، حیدر آسیابی صبح سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل دادگستری استان سمنان ضمن بیان اینکه مبارزه با مفاسد اخلاقی از محورهای فعالیتی دادستانی طی سالجاری است اظهار داشت: برای ایجاد امنیت اخلاقی، در مرکز استان شعبه ویژه مقابله با مفاسد اجتماعی دایر و با عوامل مختلف از جمله بدحجابی برخورد می شود.

وی همچنین برخورد با تخلفات انتخاباتی را با فعال شدن شعبه ویژه به جرائم انتخاباتی از دیگر اهداف ایجاد این شعبه عنوان کرد و افزود: دادستانی بر حضور حداکثری مردم و خلق حماسه سیاسی تاکید دارد و با تخلفاتی که نامزدها و ... در این زمینه داشته باشند رسیدگی می شود.

دادستان مرکز استان سمنان با برشمردن برخی از قوانین مرتبط با جرائم انتخاباتی از جمله قانون مطبوعات و مجازات اسلامی اظهار داشت: برابر مواد قانونی با ایجاد تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی، ترغیب و تشویق مردم به تحریم یا کاهش مشارکت در انتخابات، بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور و ... برخورد می شود.

آسیابی با تاکید بر لزوم تحقق شعار "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" نیز گفت: با توجه به شعار سال، حمایت قضایی از سرمایه گذاری در سال 92 جدی تر پیگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه دبیرخانه این ستاد در دادستانی فعال است اضافه کرد: در سالجاری برای رونق تولید و صنعت و تحقق عملی شعار "حماسه اقتصادی" حمایت قضایی از سرمایه گذاری با تمرکز بیشتری دنبال می شود.

دادستان مرکز استان سمنان با بیان اینکه اصلاح نقاط حادثه خیز درون و برون شهری از دیگر برنامه ها است افزود: نقاط حادثه خیز درون شهری و برون شهری در این استان شناسایی شده است و دادستانی بدنبال اصلاح این نقاط با توجه به روند حوادث رانندگی است.

آسیابی در پایان با یادآوری اینکه حوادث درون شهری در سال 91 در این استان 14 مورد فوتی داشت، خاطرنشان کرد: لازم است با همکاری دستگاه های ذیربط از جمله شهرداری و راه و ترابری این نقاط اصلاح و حوادث و تلفات رانندگی کاهش یابد.



