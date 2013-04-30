ایران بر اساس گزارش سازمان ملل در شاخص توسعه انسانی بهبود داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، گری لویی هماهنگ کننده مقیم ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران در مراسم ارائه گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد برای سال 2013، گفت: عنوان گزارش امسال خیزش جنوب، توسعه انسانی در جهانی گوناگون است.

وی افزود: بر اساس گزارش UNTP تا سال 2012 میزان بازده اقتصادی کشورهای در حال رشد مانند برزیل و چین بیشتر از کشورهای پیشرفته است.

وی با اشاره به اینکه کشورهای جنوب باید همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند ادامه داد: چالش ما باید این باشد که چه چیزی می تواند باعث توسعه اقتصادی و انسانی در کشورهای جنوب باشد. یک فرق اساسی که در گزارش های قبلی سازمان ملل نیز تکرار شده این است که رشد اقتصادی به توسعه انسانی تبدیل نمی شود. توسعه انسانی نتیجه سیاست ها و اقدامات موثر دولت هاست.

گری لویی ادامه داد: ما باید اقداماتی انجام دهیم که افراد کمتر فقیر شوند. انتخابات بهتری برگزار شود چرا که مردم اگر انتخابات بهتری داشته باشند فرصت های بیشتری به دست آورده و این موضوع از فقر جلوگیری می کند.

هماهنگ کننده مقیم ملل متحد در ایران با اشاره به اینکه دولت ها باید عدالت و مسئولیت پذیری را گسترش دهند، بیان کرد: ابزارهای عدالت این است که آموزش و پرورش را به ویژه در بحث زنان گسترش دهیم و از محیط زیست حفاظت کنیم.

وی به بحث هایی از گزارش 2013 در خصوص جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: پیشرفت ایران در توسعه انسانی باید ستایش شود. نتیجه گیری سازمان ملل از سال 1980 تا 2012 این بوده است که رشد سالانه ایران در زمینه توسعه انسانی 2 برابر متوسط جهانی بوده و این نشان دهنده سیاستگذاری های خوب ایران است.

لویی افزود: ایران دومین نرخ کاهش کاستی های HVI را در کشورهای توسعه یافته دارد و تنها یک کشور از ایران بهتر عمل کرده که جمهوری کره بوده است.

نماینده سازمان ملل در تهران ادامه داد: امید به زندگی در ایران 51 سال بوده که در این بازه زمانی به 73 سال افزایش پیدا کرده سن رفتن به مدرسه از 8.7 به 14.4 افزایش پیدا کرده است و این پیشرفت ها در حالیست که درآمدهای ایران متوسط است.

وی ادامه داد: در ایران برای تولد 100 هزار کودک تنها 21 زن از زنان به دلایل بارداری میمیرند که در کشورهای دیگر این رقم تا 47 نفر است. البته بیکاری و تورم چالش های اساسی در ایران هستند و برابری های جنسیتی نیز باید در این کشور برقرار شود.

گری لویی خاطر نشان کرد: از منظر توسعه انسانی گزارش سازمان ملل می گوید که سیاست های مطلوب ایران بر شاخص توسعه انسانی تا 1980 تا 2012 بهبود های خوبی داشته است.

وی افزود: سازمان ملل می تواند در زمینه ساختن شبکه ها برای نزدیک کردن مرزها با ایران همکاری بیشتری داشته باشد. اکنون منطقه و دنیا با چالش های زیادی در زمینه توسعه انسانی و حقوق بشر مواجه است که باید بهترین کارها برای توسعه مرزها صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: دولت ایران رایزنی و مشارکت زیادی در برنامه ها با ما دارد و ایران با سازمان ملل توافق کرده اند که چالش های کاهش فقر، بهداشت و محیط زیست را با یکدیگر رسیدگی کنند. ما تعهد می دهیم که از تمام قابلیت خود در این راه استفاده کنیم.