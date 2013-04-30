آغاز مدیریت مصرف برق برای کاهش مصرف صنایع در اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید عباس شیاری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری اقدامات مدیریت مصرف برق در خصوص جلب همکاری صنایع با طرح تعطیلات و تعمیرات سالانه آغاز شده‌است. این طرح در راستای مشارکت صنایع در بهینه‌سازی مصرف برق و همچنین کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف (13 تا 17) است که از اول خرداد تا پایان مرداد هر سال اجرا می‌شود.



وی با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح کاهش خاموشی‌های ناخواسته بر روی شبکه برق است، عنوان کرد: در این طرح، صنایع دیماندی براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته نسبت به کاهش بار به صورت شبانه‌روزی یا در ساعت پیک اقدام کرده بدین صورت که نحوه همکاری و برنامه زمان بندی تعطیلات و تعمیرات کلیه اشتراک‌ها و واحدهای تحت پوشش را که الزاما باید در محدوده اجرای برنامه تعطیلات و تعمیرات سالیانه (اول خرداد تا 31 مرداد) باشد به این شرکت اعلام می‌کنند و در مقابل از تسهیلات وزارت نیرو در این طرح که شامل تخفیف بهای انرژی و دیماند بوده و در ميزان بهای صورتحساب برق مصرفی در شش ماهه دوم سال (آبان ماه به بعد) اعمال خواهد شد برخوردار می شوند.



سیدمهدی شریف‌زاده رئیس گروه مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق اهواز نیز در خصوص جزئیات اجرای این طرح گفت: تاکنون از مشترکان صنعتی دیماندی از طریق مکاتبه دعوت به همکاری به عمل آمده است که ضروری است این مشترکین در اسرع وقت برنامه زمانبندی تعطیلات و تعمیرات کلیه واحدهای صنعتی تحت پوشش خود را در فاصله زمانی مذکور تنظیم و به صورت رسمی حداکثر تا تاریخ 20 اردیبهشت ماه امسال به آدرس پستی این شرکت ارسال کنند و مکاتبه با صنایع زیر نیم مگاوات نیز در دستور کار قرار گرفته است.



وی افزود: صنایع می‌توانند با مراجعه به پورتال شرکت به آدرس http://aepdco.ir ثبت نام و نحوه همکاری خود را به صورت الکترونیکی اعلام کنند.