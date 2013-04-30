ارسال 400 مقاله به "همایش بزرگ قرآنی" در شهرستان خرمدره

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمود نورپور ظهر سه شنبه در «همایش بزرگ قرآنی» در شهرستان خرمدره از برگزاری این همایش را ترویج فرهنگ قرآنی عنوان کرد و افزود: برای ترویج این فرهنگ یک ستاد ویژه به منظور انجام فعالیتهای قرآنی در شهرستان تشکیل شد.
امام جمعه خرمدره با اشاره به مقالههای ارسال شده به دبیرخانه این همایش، ابراز داشت: مقالههای ارسال شده از استانهایی همچون شیراز، خوزستان، سمنان و آذربایجان غربی است.
حجت الاسلام نورپور افزود: در سال 88 نیز همایشی با موضوع غدیرشناسی و با ارسال 360 مقاله به دبیرخانه این مسابقات برگزار شد.
وی به برگزاری همایش یک روزه نماز در سال 90 اشاره کرد و افزود: در این سال نیز به دبیرخانه مسابقات 874 مقاله با محوریت موضوع نماز ارسال شده بود.
امام جمعه خرمدره با بیان اینکه قرآن معجزه ماندگار پیامبر اکرم(ص) است، گفت: قرآن کتاب هدایت، حکمت و اخلاق است.
حجت الاسلام نورپور تصریح کرد: قرآنی کتابی روشنگر است که قلب و وجود انسان را نورانی میکند.
وی با اشاره به نقش قرآن در ارتقای سطح معرفتی انسانها تصریح کرد: قرآن مجيد رمز اقتدار فرهنگي ما بوده و راه درمان امراض دروني انسان است.
حجت الاسلام نورپور با بیان اینکه همگان باید در مسیر آموزههای قرآن حرکت کنیم، افزود: عمل به فرامین الهی زمینهساز ارتقای سطح معرفتی و کمال انسان است که همگان باید در این مسیر حرکت کنند.
امام جمعه خرمدره با بیان اینکه به همایش غدیرشناسی در سال 88 تعداد 360 مقاله ارسال شده بود، عنوان داشت: در سال 90 به همایش نماز و همت مضاعف تعداد 874 مقاله از 21 استان ارسال شده بود.
حجتالاسلام نورپور با اشاره به برگزاری «همایش بزرگ قرآنی» در خرمدره افزود: به این همایش تعداد 400 مقاله از 17 استان کشور به دبیرخانه همایش ارسال شده است
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