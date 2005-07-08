رقابتهاي انتخابي كشتي آزاد و فرنگي بزرگسالان؛ كشتي گيران مرحله نيمه نهايي مشخص شدند

با برگزاري رقابتهاي صبح امروز، نفرات راه يافته به مرحله نيمه نهايي پيكارهاي انتخابي كشتي آزاد و فرنگي بزرگسالان كشور مشخص شدند.