به گزارش خبرنگار"مهر" در رقابتهاي مرحله نهائي انتخابي تيم ملي بزرگسالان جهت حضوردر مسابقات قهرماني جهان در بوداپست مجارستان كه صبح امروز در سالن شهداي هفتم تير تهران برگزار شد ، كشتي گيران زيربه مرحله نيمه نهائي راه يافتند :
*كشتي آزاد - وزن 60 كيلوگرم
عليرضا درويشي- محمد طلائي
محمد اصلاني - مراد محمدي
- وزن 74 كيلوگرم
مهدي صادق نژاد – مهدي حاجي زاده
هادي حبيبي – جلال لطيفي
- وزن 96 كيلوگرم
سعيد طهماسبي نژاد – جعفر دليري
حميد سيفي – عليرضا رباط مرادي
- وزن 120 كيلوگرم
سيد ساجد جلالي – ياسر نورزائي
فردين معصومي – جواد دماوندي
*كشتي فرنگي - وزن 66 كيلوگرم
ياسر فرجام – محمود روشندل
حميدرضا رضائي – مهدي توكلي
- وزن 84 كيلوگرم
امين كشكولي – بهروز جمشيدي
هومن شيدا – مجيد رمضاني
رقابتهاي انتخابي كشتي آزاد و فرنگي بزرگسالان؛
كشتي گيران مرحله نيمه نهايي مشخص شدند
با برگزاري رقابتهاي صبح امروز، نفرات راه يافته به مرحله نيمه نهايي پيكارهاي انتخابي كشتي آزاد و فرنگي بزرگسالان كشور مشخص شدند.
به گزارش خبرنگار"مهر" در رقابتهاي مرحله نهائي انتخابي تيم ملي بزرگسالان جهت حضوردر مسابقات قهرماني جهان در بوداپست مجارستان كه صبح امروز در سالن شهداي هفتم تير تهران برگزار شد ، كشتي گيران زيربه مرحله نيمه نهائي راه يافتند :
نظر شما