يزد از استان های برتر در اجرای طرح های آب و خاک کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث نظرپور صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از طرح های کارگروه توسعه کشاورزی ابرکوه اظهار داشت: کارگروه توسعه کشاورزی استان یزد در زمینه اجرای طرح های آب و خاک در زمره چهار استان برتر کشور است.

وی افزود:سال های گذشته بسیاری از طرح ها از منابع صرفأ دولتی و کمک های وزارتخانه انجام می شد و اکنون با مشارکت مردم و آورده های آنان، احساس مسئولیت بیشتری از جانب آنان صورت می گیرد و راندمان بهتری را در اجرای این طرح ها شاهد هستیم.

نظرپور گفت:کارگروه توسعه کشاورزی استان یزد با اختصاص هفت میلیارد و 400 میلیون تومان به طرح های آب و خاک که حدود هفت میلیارد تومان آن صرف طرح های انتقال آب با لوله شده، عملکرد مطلوبی داشته است.