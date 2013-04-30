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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۲۶

معاون دفتر امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی:

يزد از استان های برتر در اجرای طرح های آب و خاک کشور است

يزد از استان های برتر در اجرای طرح های آب و خاک کشور است

ابركوه - خبرگزاري مهر: معاون دفتر امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: استان یزد در زمینه اجرای طرح های آب و خاک جزو استان های برتر کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث نظرپور صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از طرح های کارگروه توسعه کشاورزی ابرکوه اظهار داشت: کارگروه توسعه کشاورزی استان یزد در زمینه اجرای طرح های آب و خاک در زمره چهار استان برتر کشور است.

وی افزود:سال های گذشته بسیاری از طرح ها از منابع صرفأ دولتی و کمک های وزارتخانه انجام می شد و اکنون با مشارکت مردم و آورده های آنان، احساس مسئولیت بیشتری از جانب آنان صورت می گیرد و راندمان بهتری را در اجرای این طرح ها شاهد هستیم.

نظرپور گفت:کارگروه توسعه کشاورزی استان یزد با اختصاص هفت میلیارد و 400 میلیون تومان به طرح های آب و خاک که حدود هفت میلیارد تومان آن صرف طرح های انتقال آب با لوله شده، عملکرد مطلوبی داشته است.

کد مطلب 2043992

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