حمید رضا ساکت در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد راه اندازی آکادمی تیراندازی با کمان استان اصفهان گفت: یکی از طرح‌هایی که در سال جاری پیگیر آن خواهیم بود و برای اولین‌بار است که در مورد آن صحبت می‌کنیم این است که هیئت فدراسیون تیراندازی با کمان رایزنی‌هایی را با باشگاه فولاد ماهان سپاهان انجام داده است که برای اولین‌بار در کشور آکادمی تیراندازی با کمان را در استان اصفهان راه‌اندازی کنیم.

وی ادامه داد: طرح اولیه و برنامه‌ریزی‌های اولیه این کار انجام شده است و در صورت تصویب این طرح در هیئت مدیره باشگاه فولاد ماهان سپاهان در تیر ماه سال جاری آکادمی تیر اندازی با کمان در استان اصفهان راه اندازی خواهد شد.

اکثر ورزشکاران حرفه‌ای را در مسابقات پوشش می‌دهیم

رئیس هیئت تیراندازی با کمان در مورد برنامه حضور در مسابقات در سال جاری بیان داشت: لیگ مسابقات خارج از سالن تیراندازی با کمان در 6 ماهه اول امسال برگزار خواهد شد و مکاتبات آن با فدراسیون انجام شده است و تا 15 اردیبهشت استان‌ها باید اعلام آمادگی خود را به فدراسیون اعلام کنند. ما نیز مکاتبات خود را با باشگاه‌هایی که در این زمینه فعالیت‌هایی را در سال‌های گذشته داشته‌اند و یا علاقه‌مند به شرکت در این زمینه ورزشی بوده‌اند، انجام داده‌ایم.

وی افزود: تا این زمان حضور تیم فولاد ماهان سپاهان با 4 تیم در رشته کامپوند و ریکرو در قسمت خانم‌ها و آقایان قطعی شده است و رایزنی‌هایی نیز با باشگاه ذوب آهن انجام داده‌ایم که به احتمال زیاد باشگاه ذوب آهن که در مسابقات داخل سالن در فصل گذشته شرکت کرده بود نیز در لیگ خارج از سالن شرکت خواهد کرد که پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

ساکت ادامه داد: 2 شرکت هم در قالب اسپانسر اعلام آمادگی کرده‌اند که در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم آن ها متقاعد کرده تا حداقل با یک تیم در این مسابقات شرکت کنند که ما بتوانیم اکثر نفرات حرفه‌ای موجود در استان اصفهان را در این مسابقات پوشش دهیم.

به دلیل مشکلات مالی سایت تیراندازی با کمان به اتمام نرسیده است

وی در مورد اتمام پروژه سایت تیراندازی با کمان گفت: در مورد سایت تیراندازی با کمان ما اقدامات خود را انجام داده ایم، اما متاسفانه به دلیل مشکلات مالی پیش آمده نتوانسته‌ایم این سایت را به مرحله بهره‌برداری برسانیم. پیگیری‌های زیادی از طریق اداره کل تربیت بدنی و ازطریق فدراسیون انجام شده است.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان ادامه داد: اخیرا هم رایزنی‌هایی را با مجمع خیرین ورزشیار انجام داده‌ایم تا بتوانیم این پروژه را به مجموعه مواردی که خیرین روی آن عنایت خواهند داشت اضافه کنیم و بتوانیم این پروزه را به مرحله بهره برداری برسانیم. رایزنی‌هایی نیز با فدراسیون و اداره کل تربیت بدنی انجام داده‌ایم تا این پروژه که از نیازهای اولیه استان است را به بهره برداری برسانیم.

وی اضافه کرد: البته مد نظر داریم که در ابتدا فاز اول و دوم که زمین چمن و مجموعه اداری این پروژه را تشکیل می‌دهد را به بهره برداری برسانیم و فاز سوم که سالن سرپوشیده این پروژه است در مراحل بعدی به مرحله بهره‌برداری خواهد رسید، اما در حال حاضر اولویت بهره‌برداری از فاز اول و دوم این پروژه است.

نتوانسته‌ایم هزینه بالای ورزشکاران را تامین کنیم

ساکت در مورد رفع مشکل ورزشکاران در مورد هزینه بالای این ورزش گفت: در حال حاضر با شرایط موجود نتوانسته‌ایم هیچ کار مفیدی به خصوص برای ورزشکاران حرفه‌ای انجام دهیم. یک سری از ورزشکاران استان در حال حاضر در غالب اردوهای تیم ملی هستند، اما متاسفانه از لحاظ هزینه بسیار با مشکل روبه رو هستند. ما با فدراسیون نیز صحبت کرده‌ایم، اما به خاطر مشکلات مالی که در حال حاضر مجموعه ورزش کشور با آن روبه رو است نتوانسته‌ایم خدمات قابل توجهی به این ورزشکاران ارائه دهیم.

وی ادامه داد: اما در مورد کلاس‌های آموزشی و بحث توسعه ورزش همگانی امکاناتی را از فدراسیون دریافت کرده‌ایم که در غالب تعدادی کمان آموزشی در حد خیلی مختصر برای توسعه کلاس‌های آموزشی در خدمت علاقه مندان قرار می‌دهیم. اما هنوز در زمینه کمک به ورزشکاران حرفه‌ای و ملی پوش کاری انجام نشده است.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان اصفهان گفت: تنها کاری که توانسته‌ایم برای این ورزشکاران حرفه‌ای انجام دهیم این بوده است که این ورزشکاران را به باشگاه‌های حرفه‌ای معرفی کنیم تا بخشی از هزینه و امکانات از طریق این باشگاه ها به آن ها اختصاص داده شود.