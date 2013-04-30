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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۵۳

سرلشگر صفوی : جغرافياي انتخابات نقش افراد جامعه بر ساختار قدرت را پيش بيني مي کند

سرلشگر صفوی : جغرافياي انتخابات نقش افراد جامعه بر ساختار قدرت را پيش بيني مي کند

دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا در همايش ملي جغرافياي انتخابات گفت: جغرافياي انتخابات نقش افراد جامعه بر ساختار قدرت تصميم گيرنده را پيش بيني مي کند.

به گزارش خبرگزاری مهر سردار سرلشکر پاسدار دکتر صفوي ، دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا در  همايش ملي جغرافياي انتخابات که در محل دانشگاه خوارزمي برگزار گرديد، به تشريح مفاهيم و ديدگاه هاي موجود  در حوزه جغرافيايي پرداخت و گفت:در آغاز  قرن جديد با پيشرفت محير العقول  در فناوريهاي جديد  ، در علوم جغرافيا يي و ساير علوم يک تغيير اساسي حاصل گرديده است.

رئيس انجمن ژئوپليتيک ايران در بخش ديگري از سخنان خود ، گفت:مردم يک کشور ،يا يک شهر و حتي يک روستا ، حق دارند در انتخابات قانوني براي تحقق مردم سالاري ،مديران يا بازيگران سياسي محل خود را انتخاب نمايند. بر همين اساس انسانها  حق دارند صاحب وطن ، خانه ، بنگاه اقتصادي  باشند و در سطح محلي با انتخاب شوراي شهر يا شوراي روستا در تصميم گيري ها مشارکت جويند.

وي افزود: مردم هر کشوري در فضاي جغرافيايي کشور ، يک شهروند محسوب مي شوند و به عنوان عضوي از ملت به ايفاي نقش سياسي در انتخابات مي پردازند و يا در ساير فرآيندهاي مردم سالاري نظير انتخابات  مجلس و يا رياست جمهوري مشارکت کرده و مي توانند در وضع قوانين کشور خود و يا ساختار  قدرت دولت ، از رئيس دولت يا انتخاب وزراء مشارکت کرده و مديريت اجرايي کشور را براي چندين سال  مطابق قانون اساسي  انتخاب کنند. همچنين مردم مي توانند از طريق نمايندگان  خود در مجلس ، بر فعاليت هاي مديران اجرايي نظارت و حتي آنها را مواخذه کنند.


وي ادامه داد:از نظر اينجانب جغرافياي انتخابات، در حقيقت نقش و فرآيند تک تک افراد جمعيت يک کشور  و يا گروه ها و احزاب سياسي و اصناف مختلف  را در مقياس کوچک و بزرگ بر ساختار  قدرت تصميم گيرنده  در شوراها و در سطح ملي  همچون انتخابات رياست جمهوري و ساختار قدرت دولت ، ارزيابي - سنجش و حتي پيش بيني و آينده نگري مي کند.

کد مطلب 2043995

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