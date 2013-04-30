سرلشگر صفوی : جغرافياي انتخابات نقش افراد جامعه بر ساختار قدرت را پيش بيني مي کند

به گزارش خبرگزاری مهر سردار سرلشکر پاسدار دکتر صفوي ، دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا در همايش ملي جغرافياي انتخابات که در محل دانشگاه خوارزمي برگزار گرديد، به تشريح مفاهيم و ديدگاه هاي موجود در حوزه جغرافيايي پرداخت و گفت:در آغاز قرن جديد با پيشرفت محير العقول در فناوريهاي جديد ، در علوم جغرافيا يي و ساير علوم يک تغيير اساسي حاصل گرديده است.

رئيس انجمن ژئوپليتيک ايران در بخش ديگري از سخنان خود ، گفت:مردم يک کشور ،يا يک شهر و حتي يک روستا ، حق دارند در انتخابات قانوني براي تحقق مردم سالاري ،مديران يا بازيگران سياسي محل خود را انتخاب نمايند. بر همين اساس انسانها حق دارند صاحب وطن ، خانه ، بنگاه اقتصادي باشند و در سطح محلي با انتخاب شوراي شهر يا شوراي روستا در تصميم گيري ها مشارکت جويند.

وي افزود: مردم هر کشوري در فضاي جغرافيايي کشور ، يک شهروند محسوب مي شوند و به عنوان عضوي از ملت به ايفاي نقش سياسي در انتخابات مي پردازند و يا در ساير فرآيندهاي مردم سالاري نظير انتخابات مجلس و يا رياست جمهوري مشارکت کرده و مي توانند در وضع قوانين کشور خود و يا ساختار قدرت دولت ، از رئيس دولت يا انتخاب وزراء مشارکت کرده و مديريت اجرايي کشور را براي چندين سال مطابق قانون اساسي انتخاب کنند. همچنين مردم مي توانند از طريق نمايندگان خود در مجلس ، بر فعاليت هاي مديران اجرايي نظارت و حتي آنها را مواخذه کنند.



وي ادامه داد:از نظر اينجانب جغرافياي انتخابات، در حقيقت نقش و فرآيند تک تک افراد جمعيت يک کشور و يا گروه ها و احزاب سياسي و اصناف مختلف را در مقياس کوچک و بزرگ بر ساختار قدرت تصميم گيرنده در شوراها و در سطح ملي همچون انتخابات رياست جمهوري و ساختار قدرت دولت ، ارزيابي - سنجش و حتي پيش بيني و آينده نگري مي کند.