ارسال 22هزار فرآورده خونی از البرز به سایر استان ها/ اهدای خون مناسبتی نباشد

حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در برخی از ایام شاهد حجم زیادی از مراجعه و اهدای خون هستیم که با توجه به اینکه نگهداری خون مدت زمان دارد نگهداری آن سخت می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر شهروندان قصد اهدای خون دارند یا نذر می‌کند که خون اهدا کنند حتماً به این نکته توجه باشند که به صورت مناسبتی خون اهدا نکنند و تلاش کنند که جزو اهدا کننده مستمر باشند.

دو و نیم درصد جمعیت استان البرز خون اهدا می‌کنند

مدیرکل انتقال خون استان البرز افزود: دو و نیم درصد جمعیت استان البرز خون اهدا می‌کنند اگر تلاش کنیم این رقم را به ۵ درصد برسانیم دیگر در ایام سال با کمبود خون مواجه نخواهیم بود.

حسینی اظهار داشت: از ۵۲ هزار اهداکننده حدود ۱۴۰ هزار فرآورده تولید می‌شود و از این تعداد حدود ۱۰۰ هزار فرآورده، نیازمند سردخانه زیر صفر و بالای صفر درجه دارد.

وی با بیان اینکه نگرانی قطع برق طولانی در سردخانه‌ها را داریم، اضافه کرد: در راستای تجهیز و توسعه سردخانه‌ها به منظور نگهداری خون‌های اهدایی نیازمند حضور و کمک خیرین استان هستیم.

ارسال 22 هزار فرآورده مختلف خونی به سایر استان ها

مدیرکل انتقال خون استان البرز اظهار داشت: ۲۲ هزار فرآورده مختلف خونی از جمله پلاکت و پلاسما به سایر استان‌ها به ویژه تهران ارسال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هیچ نفعی از اینکه خون تولید کنیم یا اینکه اهداکننده زیاد داشته باشیم، نداریم، اضافه کرد: چرخه اهدای خون و تهیه و ارسال آن به بیمارستان‌ها و نیازمند حرکتی ایثارگرانه است.

حسینی گفت: تاکنون کمبود خون در استان بحران ساز یا مسئله آفرین نبوده است و از لحاظ مشارکت مردمی استان البرز در مقایسه به دیگر استان‌ها در وضعیت و جایگاه مناسبی قرار دارد، یکی از افتخارات ما این است که به لطف فرهنگ صحیح اهدای خون میزان فرآورده‌های تولیدی البرز خوب است.

مدیرکل انتقال خون استان البرز تصریح کرد: بسیاری از این فرآورده‌های خونی استان البرز از طریق اهداکننده‌های مستمر تامین می‌شود.

وی اظهار داشت: اهدا کننده‌های مستمر با فرهنگ اهدای خون آشنایی کامل دارند و می‌دانند چه مسائلی را باید رعایت کنند.

جمعیت اهداکننده مستمر خون استان حدود ۴۰ درصد است

حسینی با اشاره به اینکه وقتی جمعیت اهدا کنندهٔ خون استان بالا است نقطه قوتی برای ما است، اضافه کرد: جمعیت اهداکننده مستمر خون استان حدود ۴۰ درصد است.

مشارکت خانم‌های البرزی در امر اهدای خون پایین است

وی با بیان اینکه مشارکت خانم‌های البرزی در امر اهدای خون بسیار پایین است، افزود: یکی از اشکلات و ضعف‌هایی که مشاهده می‌کنیم این است که میزان مشارکت خانم‌ها در امر اهدای خون مطلوب نیست.

مدیر کل انتقال خون استان البرز تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته مشارکت خانم در امر اهدای خون ۵۰ درصد است ولی در کشور ما به طور میانگین حدود ۵ درصد است هر چند سبک زندگی، تفاوت فرهنگی و تفاوت منطقه‌ای را باید در نظر گرفت ولی در برخی از استان‌های کشور مشارکت حدود ۱۱ درصد است.

حسینی اظهار داشت: بانوان استان البرز نسبت به سال گذشته در امر اهدای خون افزایش مشارکت داشته‌اند که از ۴ و هفت دهم درصد به ۵ و یک دهم درصد رسیده است.

وی گفت: علت مشارکت پایین خانم‌ها در اهدای خون عدم فرهنگ سازی صحیح است که در این راستا باید اطلاع رسانی صحیح و خوب انجام شود.

مدیر کل انتقال خون استان البرز با بیان اینکه درصد اهدای خون در استان البرز نسبت به دیگر استان‌ها پایین‌تر است، اضافه کرد: اهدای خون و مشارکت خانم‌ها در استان‌هایی مانند کردستان و سیستان و بلوچستان بیشتر است.

میانگین اهدای خون البرز از سایر استان ها پایین تر است

وی تصریح کرد: درصد اهدای خون در استان البرز یک مقداری از میانگین کشوری بالا‌تر است که میانگین کشوری چهار و نیم درصد است.

حسینی گفت: انتقال خون یک شعار اصلی دارد تامین خون سالم و کافی برای نیازمند فرآورده‌های خونی است و همه تفکر، جلسات و تلاش ما برای این است که به این هدف برسیم.

وی ادامه داد: تا سال‌های نه چندان دور فردی که به بیمارستان مراجعه می‌کرد به وی گفته می‌شد به تعداد خون‌های مورد نیاز کارت جایگزین فراهم کند که سختی‌های خاص خود را داشت اما در پی تغییر و تحول خوبی که طی چند سال اخیر صورت گرفت امروز ۱۰۰ درصد خون‌های تامین شده به صورت داوطلبانه تامین می‌کند و هیچ موردی نداریم که فرد به اجبار خون را خود تهیه کند، این افتخار بزرگ آسان به دست نیامده و آسان حفظ می‌شود.

مدیر کل انتقال خون استان البرز گفت: در راستای تحقق این هدف سخت افزار و نرم افزاری، پرسنل مناسب، مشارکت مردمی و... مورد نیاز است.

مصاحبه: مهدی دهقان