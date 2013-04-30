به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری صبح سه شنبه در نشست بررسی طرح آمایش سرزمینی استان افزود: متاسفانه مفهوم و نقش برنامه آمایش سرزمینی در توسعه هنوز به درستی درک نشده است.
وی بیان کرد: طرح مطالعاتی آمایش باید طی یکسال به اتمام میرسید و در تهیه سند چشمانداز و برنامههای توسعه یکساله برای استان راهگشا میشد اما اینگونه نشده است.
استاندار اظهار داشت: تهیه اطلاعات تئوری، مشخصات و ویژگیهای یک سرزمین و استفاده از این اطلاعات در راستای برنامهریزی و اجرا، به این همه زمان نیاز ندارد.
صابری دستور توقف مرحله مطالعات وضع موجود این طرح را صادر کرد و گفت: امکانات، فرصتها و نقاط قوت این استان مشخص است و چرخه معیوب این طرح مطالعاتی در هرجا که قطع شود به نفع استان خواهد بود.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای توسعه این استان در بخشهای کشاورزی، گردشگری و صنعت و معدن مشخص است، خواستار ارایه عصاره اطلاعات سه هزار صفحهای طرح آمایش سرزمینی در 15 صفحه شد.
صابری عنوان کرد: این گزارش میبایست شامل آیتمهای جایگاه استان کهگیلویه و بویراحمد، فرصتها و محورهای توسعه در استان و شرایط محقق شدن این محورها، ارایه الزامات، اولویتبندی آنها به صورت ایده آل و عملی باشد.
استاندار همچنین از معاون برنامهریزی خود خواست طی نشستی با مشاور طرح آمایش و دریافت اطلاعات، مرحله مطالعاتی را پایان دهد و این طرح را به فازهای بعدی وارد کند.
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