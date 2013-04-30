سر و صداهای شبانه آسایش تهرانیها را مختل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار روز سه شنبه در حاشیه کنگره شنوایی شناسی ایران در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گفت: شورای شهر تهران و کمیته محیط زیست شهرداری به بحث آلودگی به عنوان یکی از معضلات شهر تهران پرداخته است که متأسفانه تحقیقات نشان می‌دهد طی ده سال گذشته، ما شاهد افزایش آلودگی صدا در تهران به میزان 8.2 دسی‌بل بوده‌ایم یعنی حدود 72 درصد فشار آلودگی صوتی افزایش یافته که این بسیار نگران‌کننده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: ارتقاء استانداردها وظیفه شورای شهر نیست بلکه وظیفه دستگاههای دولتی و حاکمیتی است که متأسفانه سالهاست این تکلیف انجام نشده است و ما شاهد تأخیر جدی و رکود 8 ساله در کارآمد شدن و ارتقای استانداردها به ویژه در خودروهای سواری، خودروهای سنگین و موتورها بوده‌ایم و متأسفانه آلودگی صوتی ناشی از موتورسیکلتها کاملاً آزاردهنده است.

وی گفت: ما انتظار داریم دولت تکلیف و وظایف خود را در ارتقاء استانداردهای محیط زیست جدی بگیرد و برای رفع آلودگی صوتی محیط زیست استانداردهای جدید را رعایت کند.

ابتکار به تلاشهای خوب شهرداری تهران به منظور سنجش آلودگی صوتی و تهیه نقشه صوتی آلودگی شهر تهران اشاره کرد و ادامه داد: ما انتقاداتی نیز به شهرداری تهران داریم چرا که بزرگراهها از وسط مناطق مسکونی عبور می‌کنند و می‌توانند آلودگی صوتی را برای جوامع مسکونی اطراف به وجود بیاورند ؛ البته شهرداری تدابیری را در نظر گرفته مثل دیوارهای صوتی اما این تدابیر کافی نبوده است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در مرداد سال 90 ما برنامه کاهش جامع آلودگی صوتی را از طرف شهرداری تهران به دولت ارائه دادیم که امیدواریم این برنامه با پیگیری دولت بتواند برای ارتقاء استاندارد صوتی مؤثر باشد و آرامش شهروندان تهرانی را هم در روز و هم در شب به دنبال داشته باشد.

ابتکار در پاسخ به پرسش خبرنگاران بهترین دیوار صوتی را دیوار طبیعی دانست و گفت: ما باید فضای سبز را گسترش دهیم و سعی کنیم فاصله منطقی بین فضاها ایجاد کنیم.

وی به استاندارد آسفالت و خودروها اشاره داشت و تصریح کرد: هم اکنون در تهران مسئله ساخت و سازها را داریم که می‌بایست کسانی که مسئولیت ساخت و سازها را دارند در قبال سر و صداهای ایجادی پاسخگو باشند چرا که متأسفانه سر و صداهای شبانه آسایش شهروندان تهران را مختل کرده است.

ابتکار به وجود 1700 مرکز بهداشتی و درمانی که از جهت آلودگی صوتی در نقاط نامطلوب و غیرقابل استاندارد قرار دارند اشاره کرد و افزود: می‌بایست در این زمینه فکری جدی کرد البته یک راه آن استفاده از شیشه‌های دو جداره و تدابیری است که خود بیمارستان در نظر می‌گیرد اما راه مهم آن فاصله دادن مراکز درمانی از مسیر عبور و مرور خودروها است.