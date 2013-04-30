سفرهای انتخاباتی کاندیداها تبلیغات پیش از موعد و تخلف است

حجت الاسلام حسین روحی یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: با وجود اینکه هنوز ثبت نام ها ی کاندیداهای انتخاباتی تمام نشده و تأیید صلاحیت ها نیز انجام نشده است، عده ای تبلیغات خود را آغاز کرده اند، که این خلاف قانون است.

وی افزود: در نظر ما تمامی سفرهای کاندیداها تبلیغات زودرس انتخاباتی است. کمااینکه شاهد آن هستیم که برخی از اماکن عمومی هم استفاده می کنند.

رئيس هيئت نظارت و بازرسي ستاد انتخابات استان البرز؛ عنوان کرد: در حال حاضر بعضی از مسئولان نیز در ساعت های اداری در این نشست ها شرکت می کنند که تمامی این موارد خلاف قانون محسوب می شود.

روحی یزدی تصریح کرد: همه این اقدامات ضمن اینکه به شورای نگهبان گزارش می شود؛ در سوابق شورای نگهبان نیز ضبط و پرونده برای آن تشکیل شده و به موقع نیز بهره برداری می شود.

رئيس هيئت نظارت و بازرسي ستاد انتخابات استان البرز، درباره استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات که از سوی برخی دستگاه ها عنوان کرد: سوء استفاده از امکانات دولتی نیز به دادستانی اعلام شده و دادستانی پیگیری ها و تذکرات لازم را انجام داده است.

روحی یزدی ادامه داد: تبلیغات نباید به نحوی باشد که نامزدهای انتخابات شوراها و ریاست جمهوری به نفع خودشان سوء استفاده ای داشته باشند.