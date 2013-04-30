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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۴۶

حجت الاسلام روحی یزدی:

سفرهای انتخاباتی کاندیداها تبلیغات پیش از موعد و تخلف است

سفرهای انتخاباتی کاندیداها تبلیغات پیش از موعد و تخلف است

کرج - خبرگزاری مهر: رئيس هيئت نظارت و بازرسي ستاد انتخابات استان البرز گفت: سفرهای انتخاباتی کاندیداها، تبلیغات پیش از موعد و خلاف قانون است؛ ضمن اینکه شاهد هستیم برخی از مدیران در ساعت های اداری در این نشست ها حضور پیدا می کنند.

حجت الاسلام حسین روحی یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت:  با وجود اینکه هنوز ثبت نام ها ی کاندیداهای انتخاباتی تمام نشده و تأیید صلاحیت ها نیز انجام نشده است، عده ای  تبلیغات خود را آغاز کرده اند، که این خلاف قانون است.

وی افزود: در نظر ما تمامی سفرهای کاندیداها تبلیغات زودرس انتخاباتی است. کمااینکه  شاهد آن هستیم که برخی از اماکن عمومی هم استفاده می کنند.

رئيس هيئت نظارت و بازرسي ستاد انتخابات استان البرز؛ عنوان کرد: در حال حاضر بعضی از مسئولان نیز در ساعت های اداری در این  نشست ها شرکت می کنند که تمامی این موارد خلاف قانون محسوب می شود.

روحی یزدی تصریح کرد: همه این اقدامات ضمن اینکه به شورای نگهبان گزارش می شود؛ در سوابق شورای نگهبان  نیز ضبط و پرونده برای آن تشکیل شده و به موقع نیز بهره برداری می شود.

رئيس هيئت نظارت و بازرسي ستاد انتخابات استان البرز، درباره استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات که از سوی برخی دستگاه ها عنوان کرد: سوء استفاده از امکانات دولتی نیز به دادستانی اعلام شده و دادستانی پیگیری ها و تذکرات لازم را انجام داده است.

روحی یزدی ادامه داد: تبلیغات نباید به نحوی باشد که نامزدهای انتخابات شوراها و ریاست جمهوری به نفع خودشان سوء استفاده ای داشته باشند.

 

 

 

کد مطلب 2044008

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