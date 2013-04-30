انس با قرآن موجب دفع تهاجم فرهنگی دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم نوریپور ظهر سه شنبه در «همایش بزرگ قرآنی» با تاکید بر لزوم گسترش فعالیتهای قرآنی گفت: جوانان کشور باید با تاسی به دستورهای قرآن کریم، بر اوج قلههای افتخار، عزت و سرافرازی صعود کنند.
وی با تاکید بر لزوم توجه همگان به معارف قرآنی در مسیر زندگی ابراز داشت: هدايت جوانان به سمت قرآن باعث میشود كه ایشان بيشتر با خدا انس گرفته و در هر لحظه از زندگي خود با خدا در ارتباط باشند.
فرماندار شهرستان خرمدره افزود: بايد اين فضا را براي جوانان آماده كنيم تا تشويق و از اجر معنوي برخوردار شوند تا به واسطه ارتباط با قرآن، جوانان از تهاجمهای فرهنگي دشمن در امان بمانند.
نوری پوربا بیان اینکه بايد از تمام ظرفيتها و امكانات دستگاههای اجرایی براي اين امر معنوي و خير استفاده شود، گفت: نتيجه اين كار براي جوانان و جامعه موثر خواهد بود.
فرماندار خرمدره با بیان اینکه امروز دشمن از هر فرصتی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و زدودن اعتقادهای پاک نوجوانان و جوانان کشور بهره میگیرد، عنوان داشت: باید نوجوانان و جوانان را در مسیر شناخت توطئههای شوم دشمن آگاه کرده و ایشان را در دفع این نقشهها یار و یاور بود.
نوری پور با اشاره به نقش آموزههای قرآنی در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بیان داشت: انقلاب ما انقلاب قرآني است و هدف اين كتاب آسماني اين است كه بر دلهاي مردم حكومت كند چرا كه قرآن با فطرت انسانها سازگار است.
فرماندار شهرستان خرمدره با بیان اینکه در سالهای گذشته و همایش غدیر و نماز نیز در خرمدره برگزار شده بود، ابراز داشت: امیدواریم که با برگزاری چنین همایشهایی فضای نورانی و قرآنی در شهرستان ایجاد شود.
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