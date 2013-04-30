  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۳۴

نوری‌پور:

انس با قرآن موجب دفع تهاجم فرهنگی دشمن است

انس با قرآن موجب دفع تهاجم فرهنگی دشمن است

خرمدره - خبرگزاری مهر: فرماندار خرم‌دره گفت: هدايت جوانان به سمت قرآن باعث می‌شود كه ایشان بيشتر با خدا انس بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم نوری‌پور ظهر سه شنبه در «همایش بزرگ قرآنی» با تاکید بر لزوم گسترش فعالیت‌های قرآنی گفت: جوانان کشور باید با تاسی به دستور‌های قرآن کریم، بر اوج قله‌های افتخار، عزت و سرافرازی صعود کنند.

وی با تاکید بر لزوم توجه همگان به معارف قرآنی در مسیر زندگی ابراز داشت: هدايت جوانان به سمت قرآن باعث می‌شود كه ایشان بيشتر با خدا انس گرفته و در هر لحظه از زندگي خود با خدا در ارتباط باشند.

فرماندار شهرستان خرم‌دره افزود: بايد اين فضا را براي جوانان آماده كنيم تا تشويق و از اجر معنوي برخوردار شوند تا به واسطه ارتباط با قرآن، جوانان از تهاجم‌های فرهنگي دشمن در امان بمانند.

نوری پوربا بیان اینکه بايد از تمام ظرفيت‌ها و امكانات دستگاه‌های اجرایی براي اين امر معنوي و خير استفاده شود، گفت: نتيجه اين كار براي جوانان و جامعه موثر خواهد بود.

فرماندار خرمدره با بیان اینکه امروز دشمن از هر فرصتی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و زدودن اعتقادهای پاک نوجوانان و جوانان کشور بهره می‌گیرد، عنوان داشت: باید نوجوانان و جوانان را در مسیر شناخت توطئه‌های شوم دشمن آگاه کرده و ایشان را در دفع این نقشه‌ها یار و یاور بود.

نوری پور با اشاره به نقش آموزه‌های قرآنی در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بیان داشت: انقلاب ما انقلاب قرآني است و هدف اين كتاب آسماني اين است كه بر دل‌هاي مردم حكومت كند چرا كه قرآن با فطرت انسان‌ها سازگار است.

فرماندار شهرستان خرم‌دره با بیان اینکه در سال‌های گذشته و همایش غدیر و نماز نیز در خرم‌دره برگزار شده بود، ابراز داشت: امیدواریم که با برگزاری چنین همایش‌هایی فضای نورانی و قرآنی در شهرستان ایجاد شود.

 

کد مطلب 2044014

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها