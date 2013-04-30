مدعی اول قهرمانی لیگ کاناپولو در مرحله پایانی حاضر نمی شود

حسین خیر الهی رئیس هیئت قایقرانی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:در آستانه شروع لیگ برتر طبق یک تفاهم نامه با باشگاه پرسپولیس مقرر شد با نام این باشگاه در لیگ حاضر شویم وآنها هزینه قراردادها وسایر مخارج را تامین کنند اما با گذشت چند مرحله از مسابقات و پیگیری های فراوان فقط وعده شنیده ایم و دوستان به هیچ کدام از این قول ها عمل نکرده اند.

وی ادامه داد: با توجه به این اتفاقات تصمیم گرفتیم در مرحله پایانی که فردا در دریاچه مجموعه آزادی برگزار می شود شرکت نکنیم ضمن آنکه از مسئولیت خود در فدراسیون وهیئت البرز نیز استعفا خواهم داد.

خیرالهی در پایان گفت: حضور ما در بازی های مرحله پایانی قهرمانی مان را مسجل می کند اما قصد داریم با کناره گیری از مسابقات و حاضر نشدن در مرحله پایانی به دوستان نشان دهیم تبعات بدقولی چیست و اینکه دیگر چنین رویه ای را با دیگران پیش نگیرند.