روند پيشرفت هندبال در استان يزد سرعت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال كوزه گري صبح سه شنبه در ديدار با مديركل ورزش و جوانان استان يزد اظهار داشت: ورزش هندبال استان یزد با توجه به اقدامات قابل تقدیری که انجام شده، پیشرفت و موفقیت خوبی داشته است.

وي افزود: در مدیریت جدید هیئت هندبال استان با توجه به همدلی و همکاری مضاعفی که ایجاد شده ، روند رو به پیشرفت و تعالی ورزش هندبال استان یزد تسریع و شتاب گرفته است.



وی ادامه داد: هیئت های هند بال استانها بازوان فدراسیون هستند و تلاش مجموعه استانهای کشور باعث می شود مسیر پیشرفت ورزش هندبال کشور در عرصه های داخلی و بین المللی سرعت گرفته و راحت تر شود.



رئيس فدراسیون هندبال کشور گفت: اگر در هیئت های هندبال استان ها همچون استان یزد، برنامه ریزی صحیح و اصولی در عرصه رشد و پیشرفت این رشته ورزشی انجام شود، شاهد ثمرات بسیار مثبتی برای ورزش کشور خواهیم بود.



مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد نیز در این نشست عنوان كرد: مجموعه ورزش استان یزد اهداف بزرگی را دنبال می کند و ضمن فراهم سازی امکانات درحد توان، برنامه مشخصی را تدوین و اجرایی كرده است.



عباس دهقان افزود: تدوین سند چشم انداز ورزش استان و اجرایی شدن برنامه های پیش بینی شده بر اساس اصول کارشناسی و تلاش براي حمایت هر چه بیشتر از ورزشهای پر طرفدار و مورد توجه همه اقشار جامعه از جمله ورزش هندبال از دیگر اقدامات ورزش و جوانان استان یزد است.



وی افزود: مجموعه ورزش هندبال استان یزد فعالیت های چشمگیری داشته که امید است با تلاش و همراهی بسیار خوبی که در کادر مدیریت این ورزش در استان وجود دارد، شاهد موفقیت بیشتر این ورزش در استان باشیم.



رئیس هیئت هندبال استان یزد نیز در این نشست گفت: استفاده از نظرات صاحب نظران و پیشکسوتان هندبال به عنوان یکی از اقدامات و برنامه های این هیئت بوده و هست.



ابوالفضل خوشنویس افزود: ورزش هندبال استان یزد با توجه به همدلی و همراهی که بین تمامی اعضای خانواده هندبال در استان وجود دارد، افق بسیار روشن و درخشانی را خواهد داشت.



وی ادامه داد: برگزاری لیگ هندبال نوجوانان استان برای اولین بار، کلاس توجیهی مربیان استان در محل آکادمی هندبال ،برگزاری مسابقات هندبال ساحلی استان،اعزام هندبالیست ها ی یزدی به رقابت های کشوری و برگزاری دوره های متعدد آموزشی از جمله اقدامات انجام شده و در دست اقدام هیئت هندبال استان یزد است.



رئیس هیئت هندبال استان یزد گفت: برگزاری دوره آموزشی مربیگری درجه 3 ویژه آقایان، برگزاری کلاس ارتقا مربیگری درجه 3 به 2 بانوان، برگزاری دوره دانش افزایی مربیگری استان ویژه بانوان، برگزاری کلاسهای آکادمی هندبال به صورت منظم در طول سال، برگزاری کلاسهای آموزش زبان انگلیسی تخصص هندبال درشش ماهه اول سال از دیگر برنامه های هیئت هندبال در سال جاری است.



خوشنویس اظهار داشت: برگزاری مسابقات مدارس هندبال استان، برگزاری مسابقات جوانان استان ویژه آقایان، برگزاری مسابقات دسته سه باشگاه‌های استان، برگزاری مسابقات نونهالان استان، برگزاری دومین لیگ هندبال نوجوانان استان و برگزاری مسابقات کشوری در استان ویژه آقایان و بانوان از دیگر برنامه های پیش بینی شده این هیئت در سال جاری است.