ابومازن: بحث خلع سلاح فلسطيني ها در ميان نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، وي صريحا اعلام كرد: ما تا اكنون درمورد اين موضوع صحبت نكرديم به طوركلي ما ميهمانان موقت لبنان هستيم و قانون لبنان درمورد ما نيز اجرا مي شود همانطوري كه در مورد ساير اشخاص اجرا مي شود.

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين گفت : قطعنامه 1559 شوراي امنيت بدين معنا است كه ما به همراه لبنان درمسير اجراي قطعنامه 1559 راهي را در پيش گيريم كه منافع ملت و دولت لبنان را تضمين كند.

ابومازن درخصوص گشايش سفارت فلسطين دربيروت گفت : موضوع به تدريج درحال بررسي است؛ ما اين موضوع را با برادران لبناني مان درميان گذاشتيم تا زمان مناسبي را براي آن مشخص كنند .



رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين درعين حال بر ضرورت حضور سفيردر دو كشور تاكيد كرد.

وي امروزجمعه براي ديداربا مقامات دولت لبنان وارد بيروت شد. اين نخسين سفر ابومازن به لبنان اززمان انتخابش به عنوان رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين محسوب مي شود.

ابومازن پيش از سفربه بيروت گفته بود محور مذاكرات ما با مقامات لبناني برروي بررسي راههاي بهبود بخشيدن به روابط دوجانبه ، گشودن سفارت فلسطين دربيروت و پيامدهاي اجراي قطعنامه 1559 شوراي امنيت سازمان ملل متمركز مي شود.

قرار است ابومازن امروز با نبيه بري رئيس پارلمان و نجيب ميقاتي نخست وزيرسابق وفواد السنيوره نخست وزيرلبنان ديدار و گفتگو كند .

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين همچين درسفر خود به لبنان ديدارهايي با مسئولان گروههاي جهادي فلسطين بويژه مسئولان جنبش فتح خواهد داشت .

امين الهندي مشاور رئيس تشكيلات خودگردان ، جبريل رجوب مشاور رئيس تشكيلات درامور امنيت ملي و نبيل ابو ردينه مشاوررئيس تشكيلات در امور اطلاع رساني ابومازن را در سفر به لبنان همراهي مي كنند.

شايان ذكر است سازمان ملل متحد سپتامبر گذشته با صدور قطعنامه 1559 خواستار انحلال شبه نظاميان لبناني وغير لبناني و خلع سلاح گروههاي فلسطيني و حزب الله لبنان شد.

اين قطعنامه با تلاشهاي آمريكا و فرانسه در سازمان ملل متحد به تصويب رسيد تا از اين رهگذر به اهدف شوم خود را درمنطقه خاورميانه برسند.