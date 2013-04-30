به گزارش خبرگزاری مهر، حسن افتخاری در خصوص برگزاری رقابت‌های هندبال ساحلی نکوداشت هفته اصفهان اظهار داشت: مسابقات هندبال ساحلی نکوداشت هفته اصفهان برای نخستین‌بار برگزار شد که حضور تیم‌های استان، شهرستان و باشگاه‌ها در آن پررنگ بود.

افتخاری با اشاره به اینکه تورنمنت کشوری هفته اصفهان در فدراسیون هندبال ایران به ثبت رسیده، گفت: به دنبال این هستیم تا این رقابت‌ها را از سال‌های آتی با کشورهای مطرح آسیایی و جهانی برگزار کنیم.

مسئول کمیته هندبال ساحلی هیات هندبال استان اصفهان ادامه داد: مسابقات هندبال ساحلی جام اصفهان بهانه خوبی برای فعالیت بیشتر در این رشته بود، معتقدم هندبال ساحلی اصفهان پتانسیل جهانی شدن را دارد و در این راه همه باید کمک دهند.

وی افزود: تیم هندبال ساحلی اصفهان که امسال در این مسابقات حاضر است سال گذشته به نمایندگی از ایران در تورنمنت بین‌المللی قبرس حضور یافت و پتانسیل اصفهان را در سطح جهان به نمایش گذاشت.

وی ادامه داد: امکانات سخت افزاری برای برگزاری این مسابقات تماماً از سوی شهرداری اصفهان، سازمان فرهنگی- تفریحی و مدیریت ناژوان صورت گرفته است. زمین محل برگزاری مسابقات و همه امکاناتی که برای برگزاری هرچه با کیفیت‌تر رقابت‌ها موردنیاز بود تأمین شده است و مشکلی در راه برگزاری مسابقات تا امروز دیده نشده است.