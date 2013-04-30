انبار غله ایران رو به ویرانی است/ سیستان کانون مشکلات

حلیمه عالی در گفتگو با مهر گفت: مشکلات عدیده موجود در بخش کشاورزی، خشکسالی های پی در پی و بی توجهی به وضعیت سیستان بسیاری از مردم و کشاورزان را به ستوه درآورده است و موجب آسیب به جامعه سیستان شده است.

وی گفت: عدم لایروبی انهار در منطقه به عنوان یکی از مهمترین چالش های پیش رو است که آبرسانی به همان اندک مزارع باقیمانده را با مشکل مواجه کرده است.

وی اظهار داشت : هرچند قرار بود که از سال 1382 انتقال آب از چاه نیمه ها به تمامی مزارع سیستان به وسیله لوله انجام شود اما متاسفانه علی رغم گذشت چندین سال از این وعده ها اما این تصمیم در همان حد شعار و صحبت باقی مانده است .

وی ادامه داد: عدم پیگیری لازم و اختصاص بودجه ویژه برای تثبیت شن های روان و همچنین پرداخت نشدن کامل بیمه خسارت ناشی از خشکسالی موجب شده است تا انبار غله ایران به سمت ویرانی سوق پیدا کند و در حال حاضر کشاورزان سیستان با مشکل معیشتی روبرو شوند.

عالی همچنین اظهار داشت عدم توزیع نا مناسب نهاده های کشاورزی و نابسامانی در بازار یابی و توزیع محصولات صیفی و باغی و صدور آن به خارج از استان موجب شده است تا دسترنج کشاورزان این منطقه پس از تحمل رنج های فراوان به قیمت اندکی فروخته شود.

وی پرداخت یارانه جهت تامین علوفه دام را یکی از مهمترین مشکلات دامداران سیستانی عنوان کرد و افزود: با وجود پتانسیل های مهم از جمله کشتارگاه و صنایع جانبی و تبدیلی در این منطقه اما متاسفانه بیکاری و تعطیلی بر این صنعت حاکم شده است.

وی بهبود معیشت و رفاه عمومی مردم در حوزه ی انتخابیه خود را از مهمترین دغدغه ها و اولویت های جاری عنوان کرد و گفت: این موضوعات به کرات از تریبون مجلس به گوش مسئولان رسیده است اما توجه جدی به آن نشده است.

حلیمه عالی افزود: مردم سیستان در مواجهه با بلایای طبیعی همچون خشکسالی های پی درپی و طوفان های هولناک اما با این حال صبوری را سرلوحه زندگی خود قرار داده اند .

وی افزود: مردم صبور و رنجدیده سیستان دلبسته ی ولایت هستند و با تحمل همه ی این شرایط هیچ گاه تنگه ی احد جمهوری اسلامی را ترک نخواهند کرد.

قوم سالاری به جای شایسته سالاری

نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از مدیریت حاکم در استان گفت: متاسفانه قوم سالاری جای خود را به شایسته سالاری داده است و بیکاری، ناهنجاری های اجتماعی ، ناامنی و گرانی و سایر مشکلات در سیستان هر روز پر رنگ تر می شود.

وی با استمداد از مسئولان کشوری خواست تا نگاه ویژه ای به این منطقه از کشور داشته باشند و در صدد رفع مشکلات مردم سیستان گام بردارند.

وی اظهار داشت : متاسفانه بیش از نیمی از شهرک های صنعتی در منطقه سیستان تعطیل و غیر فعال هستند .

وی گفت: قیمت های ناپایدار در بازار و عدم حمایت از سرمایه گذاران بومی و توزیع نامناسب کالاموجب شده است تا صنعت سیستان با رکود مواجه شود.

وی گفت: مرز فرصت بسیار مغتنمی برای اشتغال و ایجاد درآمدزایی است اما مشاهده میکنید که بازارچه های مرزی غیر فعال است و از این پتانسیل با وجود آمار بالای بیکاری استفاده ای نمی شود.

عالی اضافه کرد: راه اندازی منطقه ی ویژه اقتصادی – تجاری در شهر رامشار که می توانست زمینه اشتغال بسیاری از افراد جویای کار و مردم منطقه را فراهم کند همچنان بلاتکلیف مانده است و متاسفانه سایر ظرفیت های موجود در منطقه از جمله صنایع دستی نیز مهجور و مغفول مانده است.

وی اظهار داشت: پایان نامه های دانشجویی در این منطقه با وجود بیش از 28 هزار دانشجو تاثیری بر حل مشکلات نداشته است و کاربردی نبوده است.

وی گفت: متاسفانه انحلال دبیرستان های دانشگاه که محلی برای جذب استعداد ها و دانش اموزان ساعی در مناطق محروم بود بر مشکلات این منطقه افزوده است.

ذخایر ژنتیکی سیستان رو به فراموشی است

عضو کمیسیون بهداشت مجلس بی توجهی به ذخایر ژنتیکی در منطقه و تحقیقات ضعیف در زمینه نژاد های اصیل در منطقه را یکی دیگر از خواسته های به حق مردم دانست و افزود: گاو سیستانی به عنوان یکی از نژاد های اصیل و منطبق با شرایط آب و هوایی در استان متاسفانه در حال انقراض است.

وی گفت: سیستان دارای گونه ها و نژاد های منحصر بفردی در بخش کشاورزی و دامداری است که باید با تحقیقات و احیای این نژاد ها زمینه توسعه و ایجاداشتغال را فراهم کرد.

وی گفت: به طور مثال خربزه محلی، انگور یاقوتی، گوسفند بلوچی و ارقام مختلف گندم از جمله پتانسیل های موجود در منطقه است که تحقیقات لازم در رابطه با آنها انجام نشده است.

وی افزود: پژوهش در بخش منابع طبیعی عملا غیر فعال است به نوعی که به علت عدم کنترل عشایر بر روی دام ها اکثر دام ها دچار سو تغذیه بوده و تولید بسیار پایین آمده است.

بهداشت تهدید می شود

حلیمه عالی همچنین خواستار پیگیری و تامین حق آبه تالاب بین المللی هامون شد و در این باره گفت: تالاب بین المللی هامون بدون حفاظت رها شده و متاسفانه عدم تخصیص بودجه و توجه جدی به آن موجب شده است تا حرکت ریزگرد ها این منطقه را به کانون بحران تبدیل کند.

وی فعالیت کارگاه های شن شویی در اطراف شهر زابل و همچنین فاضلاب های رها شده در مناطق مختلف را مزید بر علت دانست و اظهار داشت: مشکلات مطروحه در این باره موجب شده است تا سلامتی مردم مورد تهدید واقع شود و سیستان به کانون سل ایران تبدیل شود .

عضو کمیسیون بهداشت مجلس همچنین از دفن زباله ها در مجاورت مخازن چاه نیمه ها نیز به عنوان یکی دیگر از معضلات موجود یاد کرد و گفت: این سهل انگاری مسئوان در آینده ای نه چندان دور موجب بروز مشکلات عدیده در آب شرب خواهد شد.

کم آبی تابستانه در سیستان جدی است

عالی همچنین با بیان اینکه کم آبی تابستانه همه ساله مردم سیستان را رنج می دهد افزود: مردم سیستان با وجود گرمای طاقت فرسا همه ساله با کمبود و توزیع آب روبرو هستند .

وی ادامه داد: توزیع آب در شهر های سیستان و زابل به دلیل فرسودگی بالای شبکه به درستی امکان پذیر نیست .

وی افزود: تعویض و ترمیم شبکه توزیع اب شهری ، اجرا و تکمیل شبکه فاضلاب شهر های سیستان، حفاظت از مخازن چاه نیمه ها ، پیگیری میزان آب ورودی به چاه نیمه ها با توجه به کاهش میزان آب نسبت به سال های گذشته، ایجاد مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک، تشکیل ستاد بحران خشکسالی از جمله مطالباتی است که مردم سیستان از دولتمردان به خصوص از وزیر نیرو دارند.

دولت تمام شد بزرگراه زاهدان-زابل تمام نشد

نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی همچنین با ابراز نارضایتی از نحوه احداث بزرگراه زاهدان-زابل گفت: با وجود اینکه این بزرگراه از مصوبات دولت در سال 1385 بوده است و قراربود تا پایان دولت دهم به بهره برداری برسد اما متاسفانه با گدشت 7 سال و پایان رسیدن عمر دولت نهم و دهم اما حتی یک چهارم این طرح کامل نشده است.

وی افزود: در این رابطه بار ها به وزیر مربوطه اعلام شده است که به دلیل وجود بسیاری از حوادث جاده ای در این مسیر اتمام این پروژه ضروری به نظر می رسد و باید احداث آن در دستور کار قرار گیرد.

نماینده مردم سیستان گفت: سیستان به سبب شرایط خاص منطقه ای و دسترسی به بازار های آسیایی و هم مرزی با کشور افغانستان از موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری و ایجاد زیر ساخت های تجاری برخوردار است اما این موقعیت در حال حاضر به چالش های متعدد و افزایش آمار بیکاری منجر شده است.