3.5 میلیون هکتار از اراضی کشور قابلیت آبیاری نوین دارد

عبدالحسین بهنام زاده در حاشیه بازديد از پروژه های کارگروه توسعه کشاورزی ابرکوه به خبرنگار مهر اظهار داشت: در کشور 8.7 میلیون اراضی آبی وجود دارد که بر اساس امکان سنجی ها حدود 3.5 میلیون هکتار از این اراضی قابلیت اجرای آبیاری های نوین را دارند.

وی افزود: در حال حاضر یک میلیون و 290 هزار هکتار از این اراضی به طرح های آبیاری نوین و همچنین انتقال آب با لوله مجهز شده اند.

بهنام زاده گفت: استان یزد در زمینه استفاده از تسهیلات کم بهره صندوق توسعه ملی جزو چهار استان برتر کشور به خصوص در زمینه انتقال آب با لوله و ساخت استخر است.

وی بيان كرد: در این استان تاکنون 14 میلیارد تومان تسهیلات در زمینه های مرتبط با این مسائل جذب شده است.

این مسئول ادامه داد: آب در استان یزد ارزش بالایی دارد و انتقال آب با لوله که راندمان بهره‌وری از آن را 95 درصد افزایش می دهد، می تواند به حفظ منابع آبی این استان کمک شایانی کند و امیدواریم با افزایش اعتبارات روند بهتری را در این زمینه شاهد باشیم.

