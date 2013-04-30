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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۵۵

بهنام زاده:

3.5 میلیون هکتار از اراضی کشور قابلیت آبیاری نوین دارد

3.5 میلیون هکتار از اراضی کشور قابلیت آبیاری نوین دارد

ابرکوه - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی از قابلیت 3.5 میلیون هکتار از اراضی آبی کشور برای استفاده از سیستم های آبیاری جدید خبر داد.

عبدالحسین بهنام زاده در حاشیه بازديد از پروژه های کارگروه توسعه کشاورزی ابرکوه به خبرنگار  مهر اظهار داشت: در کشور 8.7 میلیون اراضی آبی وجود دارد که بر اساس امکان سنجی ها حدود 3.5 میلیون هکتار از این اراضی قابلیت اجرای آبیاری های نوین را دارند.

وی افزود: در حال حاضر یک میلیون و 290 هزار هکتار از این اراضی به طرح های آبیاری نوین و همچنین انتقال آب با لوله مجهز شده اند.

بهنام زاده گفت: استان یزد در زمینه استفاده از تسهیلات کم بهره صندوق توسعه ملی جزو چهار استان برتر کشور به خصوص در زمینه انتقال آب با لوله و ساخت استخر است.

وی بيان كرد: در این استان تاکنون 14 میلیارد تومان تسهیلات در زمینه های مرتبط با این مسائل جذب شده است.

این مسئول ادامه داد: آب در استان یزد ارزش بالایی دارد و انتقال آب با لوله که راندمان بهره‌وری از آن را 95 درصد افزایش می دهد، می تواند به حفظ منابع آبی این استان کمک شایانی کند و امیدواریم با افزایش اعتبارات روند بهتری را در این زمینه شاهد باشیم.
 

کد مطلب 2044025

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