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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۰۸

موسوی زاده:

4050 پروژه عمرانی برق رسانی استان سمنان به بهره برداری رسید

4050 پروژه عمرانی برق رسانی استان سمنان به بهره برداری رسید

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: چهار هزار و 50 پروژه عمرانی برق رسانی سال گذشته در این استان اجرا و به بهره برداری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی زاده صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در شرکت توزیع برق استان سمنان ضمن بیان اینکه 123 هزار متر خطوط 20 کیلو ولت در استان دایر شده است اظهار داشت: احداث 117 هزار متر شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی از اقدامات این شرکت در سال 91 بود.

وی با اشاره به این مطلب که 233 ایستگاه هوایی و دو پست زمینی توزیع برق با ظرفیت 48 هزار کیلو ولت آمپر طی سال گذشته در استان سمنان مورد بهره برداری قرار گرفته است افزود: سال قبل، 21 هزار و 540 مشترک جدید در این استان جذب شده اند و در حال حاضر افزون بر 313 هزار مشترک برق از خدمات این شرکت بهره می برند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان سمنان، رشد تعداد مشترکان برق در سال 91 به نسبت سال 90 را 7.4 درصد عنوان کرد و اظهار داشت: سه هزار و 395 دستگاه سرچراغ نیز در سامانه روشنایی معابر استان نصب و برقرار شده است.

موسوی زاده در خاتمه با بیان اینکه پیک بار سال قبل 378 مگاوات بوده است خاطرنشان کرد: متوسط رشد اوج بار سالیانه این استان در سال های گذشته بیش از شش درصد بوده و در سال 91 با کنترل رشد مصرف این میزان به نیم درصد رسیده است.
 

کد مطلب 2044027

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