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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۱۸

عصر دوشنبه برگزار شد؛

نشست مشترک استاندار تهران با مديرکل شهرستان‌های استان تهران و معاونانش

نشست مشترک استاندار تهران با مديرکل شهرستان‌های استان تهران و معاونانش

دکتر تمدن، استاندار تهران در نشست مشترک با مديركل، معاونان، روسای ستادی و روسای حوزه‌ها و شهرستان‌های استان تهران گفت: بايد از تمام ظرفيت‌های ورزش و جوانان استان تهران برای الگو بودن در كشور استفاده كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که عصر روز دوشنبه در محل اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برگزار شد، دکتر تمدین اظهارداشت:  خوشحالم كه در كنار همكاران سخت كوشی كه وظيفه مهمی درعرصه ورزش دارند، هستم. به خصوص اینکه آقای نژادفلاح هم تجربه و كافی داشته  و متعلق به بيت شهيد وشهادت هستند.

وی ادامه داد: ايجاد تحول در ورزش بايد درالويت‌های كاری‌ باشد. از تک تک شما مديران و معاونان و روسای محترم صميمانه تشكر می‌كنم كه زحمت كشيديد و تلاش كرديد تا شرايط دگرگون شود و در مجموعه خود اثرگذار باشيد.

استاندار تهران تاكيد كرد: مخاطبان شما پاكترين و ارزشمندترين قشر جوانان هستند و اين مسئوليت بايد به نحو مطلوب صورت گيرد تا تحت هيچ شرايطي وظايف و ماموريت خود را از خاطر نبريم.

در بخشی از اين نشست، نژادفلاح ضمن تشكر از دكترتمدن گفت: خوشبختانه، صفا و صميميت بين همكاران باعث شد تا با دست خالی كارهای بزرگی انجام شود و اين نهايت بزرگواری است و همه ايثارگرانه كار كردند.

مديركل ورزش و جوانان استان تهران، تاكيد كرد كه همراهی استاندار، تعامل تنگاتنگ فرمانداران در حوزه‌ها و شهرستان‌ها و ارتباط خوبی كه بين روسای ادارات، ائمه جمعه و فرمانداران وجود دارد، موجب شده تا كارها خيلي خوب پيش برود. وي از دكترتمدن درخواست كرد تا شورای عالی ورزش را شكل بدهد و در شهرستان‌ها هم اين اتفاق مهم رقم دهد. همچنين خواستار شكل گيری ستاد ساماندهی امور جوانان شد تا كارها بهتر ساماندهی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين نشست  چند پيشنهاد مطرح شد كه از آن جمله تفاهم نامه درخصوص واگذاری اماكن ورزشی شهرداری و برگزاری جلسه با شهرداران درخصوص استفاده از اماكن ورزشی بود. همچنين مطرح شد كه اگر جلسات مربوط به ورزش شهرداری، به رياست فرمانداران برگزار شود، ستاد ورزش شهرستان فعال خواهد شد و نتيجه گيری بهتری از فعاليت‌ها به دست خواهد آمد.

از مصوبات اين جلسه می‌توان به، پيگيری آزمون‌های استخدامی استان تهران (طرح مهرآذين)، بهره برداری از افتتاح پروژه‌های عمرانی و ملی و پروژه‌های قابل افتتاح كه نيازمند هزينه كمتری هستند، الويت اداره كل ورزش و جوانان استان تهران در موضوع جذب بودجه فرهنگی ( در صورت برقراری بودجه فرهنگی در مجلس)، پيگيری بحث موزه ورزش و كتابخانه تخصصی ورزش، راه اندازی پايگاه‌های قهرمانی و بحث اختصاص يک درصد بودجه دستگاه‌های دولتی به ورزش، موضوع ورزشگاه شهدای قيطريه و شورای تامين و برگزاری ستاد ملی امور جوانان با موضوع اوقات فراغت سال 92، اشاره كرد.

کد مطلب 2044029

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