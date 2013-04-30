احترام به شخصیت کارگر مهمترین مطالبه ما از صاحبان صنایع است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيدمحمد حسینی در نشستی صمیمانه با کارگران، کارآفرینان و مسئولان شورای کارگری این شهرستان با تبریک روز کار و کارگر به همه کارگران،کارآفرینان و صاحبان صنایع اظهار داشت: احترام به شخصیت ارزنده کارگران از طرف صاحبان صنایع و کارخانجات از مهمترین مطالبات ماست.

وي اظهار امیدواری کرد: کارفرمایان و کارآفرینان حقوق مادی و معنوی کارگران را رعایت کنند و کارگران نیز در راستاي افزایش کیفیت محصولات تولیدی و کار و همت مضاعف، تلاش خود را صرف نمایند.

امام جمعه اردکان نقش کارگران در خلق حماسه اقتصادی و سیاسی را مهم توصیف کرد و اظهار داشت: انقلاب اسلامی متعلق به پابرهنگان و کارگران است و بخش قابل توجهی از خدمات انجام شده در انقلاب اسلامی مرهون تلاش های کارگران است و از این رو موظفیم که همانند بزرگان دین اسلام به مقام کارگر احترام بگذاریم و جایگاه وی را ارج نهیم.

در این نشست نمایندگان شوراهای کارگری مسائل و مشکلات خود را عنوان کردند.

