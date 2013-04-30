حماسه محلی تا ملی با حضور حداد عادل در ساری بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل عصر چهارشنبه از ساعت 16 الی 18 در همایشی تحت عنوان از حماسه محلی تا حماسه ملی در جمع مردم ساری در امامزاده یحیی این شهر سخنرانی می کند.

این مراسم از ساعت 16 الی 18 در این مکان مقدس واقع در خیابان جمهوری اسلامی برگزار می شود.

حداد عادل نامزد احتمالی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده که در لیست ائتلاف اصولگرایان قرار دارد.

پیش تر نامزدهای احتمالی و حامیان برخی نامزدهای انتخاباتی در قالب همایش های انتخاباتی نظیر آل اسحاق، باقری لنکرانی، عارف، عسگر اولادی، باهنر، محسن رضایی برای بیان مواضع انتخاباتی خود به شهرهای مختلف استان سفر کردند.

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 24 خرداد در ایران اسلامی برگزار می شود.