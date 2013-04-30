واگذاري 10 دستگاه آمبولانس تخصصي به اورژانس

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستي كه با حضور رئيس كل بيمه مركزي ايران، معاون درمان وزارت بهداشت و رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت‌هاي پزشكي برگزار شد، سيدمحمد كريمي رئيس كل بيمه‌ مركزي اظهار داشت: مديريت ريسك در صنعت بيمه امري حياتي است و در نجات جان مصدومان و كاهش تلفات جاده‌اي بسيار تأثيرگذار است بنابراين بيمه وظيفه خود مي‌داند براي تسريع اقدامات و طي اين تفاهم‌نامه تعداد 10 دستگاه آمبولانس به قيمت 20 ميليارد ريال در اختيار اورژانس قرار دهد.

معاون درمان وزارت بهداشت نيز در اين نشست ضمن تشكر از بيمه مركزي اعلام كرد: در سال 91 بهترين عملكرد و همكاري را با سازمان بيمه داشته‌ايم.

دكتر حسن امامي رضوي ادامه داد: ناوگان ارائه خدمت اورژانس پيش بيمارستاني در دولت نهم و دهم تجهيز و تكميل شده است و تقريباً به 3000 دستگاه آمبولانس و بيش از 2000 پايگاه اورژانس دست يافته‌ايم.

وي در پايان افزود: براي كاهش آمار فوتي و مصدومين تلاش بسياري در سالهاي اخير در حوزه اورژانس شده كه صنعت بيمه نيز همكاري بسيار خوبي در اين زمينه با وزارت بهداشت داشته است.