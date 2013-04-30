بیداری اسلامی از فتح خرمشهر کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست هماهنگی ستاد گرامیداشت روز سوم خرداد "سالروز عملیات بیت المقدس و آزاد سازی خرمشهر" در شهرستان پیشوا صبح سه شنبه با حضور بهرام ستاری فرماندار شهرستان، حجت الاسلام عبدالحسین رحمتی نیا امام جمعه پیشوا، هادی تمهیدی معاون سیاسی انتظامی فرمانداری پیشوا و دیگر مسئولان ادارات عضو این ستاد در سالن اجتماعات فرمانداری پیشوا برگزار شد.

بهرام ستاری در این نشست گفت: روز سوم خرداد یکی از بارزترین جلوه های نصر الهی و یادآور حماسه آفرینی رزمندگان اسلام است که در طی آن شهر خرمشهر پس از 578 روز پایداری و مقاومت، آزاد شد و پرچم اسلام بر فراز مسجد جامع آن شهر به اهتزار درآمد.

وی افزود: خرمشهر یک نام مقدس است و حماسه آزاد سازی آن آنقدر با ارزش است که به عنوان یک نماد پرارزش در تقویم زرینه کشورمان ثبت شده است و در حادثه سوم خرداد یک دست غیبی و الهی به کمک این ملت آمد و قدرت پوشالی استکبار جهانی را در هم شکست.

فرماندار شهرستان پیشوا با اشاره به اینکه بیداری اسلامی از فتح خرمشهر کلید خورده است، بیان داشت: این روز حماسی به عنوان یک نماد و الگو برای دیگر کشورهای جهان تبدیل شده است و مسلمانان جهان از این روز تاریخی الگوبرداری می کنند.

وی از دستگاه های عضو ستاد خواست با احساس مسئولیت در مسیر ترویج فرهنگ جهاد و ایثار و شهادت با گرامیداشت این ایام و یاد و خاطره شهدا و ایثارگران زمینه درک و تجلیل این واقعه مهم را برای نسل پرشور و جوان ایران اسلامی فراهم کنند.

سوم خرداد روز حماسه سازی و غرور آفرینی ملت ایران است

ستاری با تشریح ویژگیهای روز سوم خرداد گفت: سوم خرداد روز حماسه سازی و غرور آفرینی ملت ایران است و ما تلاش می كنیم مراسم بزرگداشت آن هرچه باشكوه تر برگزار شود.

امام جمعه شهرستان پیشوا نیز در این مراسم ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا(س) و گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مطهری و همچنین روز کارگر به ضرورت گرامیداشت مناسبتهای خردادماه به ویژه 15 خرداد سالروز قیام خونین سال 42 که به فرموده امام راحل(ره) یوم الله نامیده شده است، تأکید کرد.

حجت الاسلام عبدالحسین رحمتی نیا آزادسازی خرمشهر را برگ زرینی از افتخارات ملت ایران دانست و آن را نمونه بارزی از اتحاد ملت ایران و قوای نظامی و انتظامی دانست و افزود: باید برای مردم روزهای تاریک و ظلمت 2500 ساله شاهنشاهی و وارد شدن آنها به نور و روشنایی به برکت انقلاب اسلامی را یادآوری کرد.

وی تصریح کرد: مدیریت دینی و الهی امام(ره) در اداره کشور در زمان هشت سال دفاع مقدس و کسب موفقیتهای پیاپی در عملیاتها نیز از مهمترین عوامل پیروزی رزمندگان اسلام در زمان جنگ بود.

حماسه فتح خرمشهر ظهور اندیشه جدید را برای جهانیان به نمایش گذاشت

معاون سیاسی انتظامی فرماندار شهرستان پیشوا ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا(س) و مناسبت های پیش رو بیان داشت: سوم خرداد روز مقاومت، ایثار و پیروزی، با رهبری حضرت امام خمینی(ره) است و حماسه فتح خرمشهر ظهور اندیشه جدید و تفكر برتر مدیریت نوین نظامی حضرت امام خمینی(ره) در پرتو حمایتهای الهی را برای جهانیان به نمایش گذاشت.

هادی تمهیدی اضافه کرد: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا مراسم خرداد ماه امسال از رونق و شکوه بیشتری برخوردار باشد تا نهایتاً زمینه ساز حضور حماسی مردم پای صندوقهای اخذ رأی شود.

لازم به ذکراست، در این جلسه برپایی نمایشگاه دفاع مقدس، برگزاری همایش یادگاران هشت سال دفاع مقدس، رونمایی از تانک جنگی در کنار گلزار شهدای گمنام، تجلیل از خانواده های معظم شهدا و رزمندگان فتح خرمشهر، برگزاری مسابقات نقاشی و انشاءنویسی و دایر کردن ایستگاه صلواتی از جمله برنامه های پیش بینی شده برای گرامیداشت سوم، چهاردهم و پانزدهم خرداد اعلام شد.