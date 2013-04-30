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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۳۳

جشنواره فرهنگی ورزشی دختران فاطمی استان بوشهر در گناوه برگزار می‌شود

جشنواره فرهنگی ورزشی دختران فاطمی استان بوشهر در گناوه برگزار می‌شود

گناوه - خبرگزاری مهر: جشنواره فرهنگی ورزشی دختران فاطمی به مناسبت بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه (س) و مقام زن یازدهم اردیبهشت ماه توسط اداره ورزش و جوانان گناوه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه و امور ورزش بانوان این اداره مراسم جشنواره فرهنگی ورزشی دختران فاطمی را در سالن شهید عباسی با حضور تمامی ورزشکاران و مربیان زن این شهرستان برگزار خواهد کرد.

رحمان عمادی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جشنواره فرهنگی ورزشی دختران فاطمی یک طرح سراسری است که همزمان در کل کشور اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای این طرح در شهرستان گناوه، خاطرنشان ساخت: شهرستان گناوه به نمایندگی از استان بوشهر برگزار کننده جشنواره فرهنگی ورزشی دختران فاطمی خواهد بود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه اضافه کرد: این جشنواره با اجرای برنامه‌های مختلف مانند حرکات نمایشی ورزشکاران رشته های رزمی، اسکیت، ژیمناستیک برگزار می‌شود.

احمدی در ادامه بیان داشت: اجرای مسابقات طناب کشی و بازی های بومی محلی و مولودی خوانی و تجلیل از ورزشکاران و مربیان زن شهرستان گناوه نیز از دیگر برنامه‌های این جشنواره است.

کد مطلب 2044052

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