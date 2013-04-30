به گزارش خبرنگار مهر، اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه و امور ورزش بانوان این اداره مراسم جشنواره فرهنگی ورزشی دختران فاطمی را در سالن شهید عباسی با حضور تمامی ورزشکاران و مربیان زن این شهرستان برگزار خواهد کرد.

رحمان عمادی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جشنواره فرهنگی ورزشی دختران فاطمی یک طرح سراسری است که همزمان در کل کشور اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای این طرح در شهرستان گناوه، خاطرنشان ساخت: شهرستان گناوه به نمایندگی از استان بوشهر برگزار کننده جشنواره فرهنگی ورزشی دختران فاطمی خواهد بود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه اضافه کرد: این جشنواره با اجرای برنامه‌های مختلف مانند حرکات نمایشی ورزشکاران رشته های رزمی، اسکیت، ژیمناستیک برگزار می‌شود.

احمدی در ادامه بیان داشت: اجرای مسابقات طناب کشی و بازی های بومی محلی و مولودی خوانی و تجلیل از ورزشکاران و مربیان زن شهرستان گناوه نیز از دیگر برنامه‌های این جشنواره است.