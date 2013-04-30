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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۱۳

صمدی خبر داد:

خراسان جنوبی میزبان جشنواره منطقه ‌ای نمایش عروسکی است

خراسان جنوبی میزبان جشنواره منطقه ‌ای نمایش عروسکی است

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی از برگزاری جشنواره منطقه ای نمایش عروسکی با حضور هشت استان کشور در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا صمدی اظهار داشت: در نخستین گردهمایی معاونان، مشاوران و مدیران کل ستادی و استانی کانون‌ها در تهران، میزبانی منطقه یک و  پانزدهمین جشنواره دوسالانه نمایش عروسکی به خراسان جنوبی واگذار شد.

وی ادامه داد: نیمه اول تیرماه 92 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی، میزبان هشت استان کشورمان است تا مرحله منطقه‌ای پانزدهمین جشنواره نمایش عروسکی را برگزار کند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری موفق جشنواره منطقه‌ای قصه ‌گویی در آذرماه سال 90 در بیرجند بیان داشت: نمایش عروسکی یکی از فعالیت‌های مورد علاقه کودکان و نوجوانان در مراکز فرهنگی هنری کانون است که برگزاری این جشنواره فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌های کانون در حوزه نمایش عروسکی است.

صمدی افزود: نیمه نخست تیرماه امسال مربیان و اعضای مراکز فرهنگی هنری استان‌های قم، مازندران، آذربایجان شرقی، خوزستان، چهارمحال بختیاری و کرمانشاه میهمان استان ما هستند تا در یک رقابت هنری پانزدهمین جشنواره منطقه‌ ای نمایش عروسکی کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بیرجند برگزار شود.

وی با بیان اینکه مرحله استانی جشنواره‌های نمایش عروسکی در مراکز فرهنگی هنری کانون در حال برگزاری است، بیان کرد: نمایش‌های برگزیده مرحله استانی به مرحله منطقه ‌ای راه پیدا می ‌کنند و برگزیدگان مرحله منطقه ‌ای شهریورماه در جشنواره کشوری دوسالانه نمایش عروسکی که در استان کرمانشاه برگزار می ‌شود، به این رقابت هنری پایان می ‌دهند.

کد مطلب 2044053

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