خراسان جنوبی میزبان جشنواره منطقه ‌ای نمایش عروسکی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا صمدی اظهار داشت: در نخستین گردهمایی معاونان، مشاوران و مدیران کل ستادی و استانی کانون‌ها در تهران، میزبانی منطقه یک و پانزدهمین جشنواره دوسالانه نمایش عروسکی به خراسان جنوبی واگذار شد.

وی ادامه داد: نیمه اول تیرماه 92 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی، میزبان هشت استان کشورمان است تا مرحله منطقه‌ای پانزدهمین جشنواره نمایش عروسکی را برگزار کند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری موفق جشنواره منطقه‌ای قصه ‌گویی در آذرماه سال 90 در بیرجند بیان داشت: نمایش عروسکی یکی از فعالیت‌های مورد علاقه کودکان و نوجوانان در مراکز فرهنگی هنری کانون است که برگزاری این جشنواره فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌های کانون در حوزه نمایش عروسکی است.

صمدی افزود: نیمه نخست تیرماه امسال مربیان و اعضای مراکز فرهنگی هنری استان‌های قم، مازندران، آذربایجان شرقی، خوزستان، چهارمحال بختیاری و کرمانشاه میهمان استان ما هستند تا در یک رقابت هنری پانزدهمین جشنواره منطقه‌ ای نمایش عروسکی کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بیرجند برگزار شود.

وی با بیان اینکه مرحله استانی جشنواره‌های نمایش عروسکی در مراکز فرهنگی هنری کانون در حال برگزاری است، بیان کرد: نمایش‌های برگزیده مرحله استانی به مرحله منطقه ‌ای راه پیدا می ‌کنند و برگزیدگان مرحله منطقه ‌ای شهریورماه در جشنواره کشوری دوسالانه نمایش عروسکی که در استان کرمانشاه برگزار می ‌شود، به این رقابت هنری پایان می ‌دهند.