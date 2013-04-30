پیکر جانباز 60 درصد آملی تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهيد علی امانی بر اثر اصابت ترکش خمپاره در دوران جنگ تحمیلی در عملیات کربلای پنج، منطقه فاو از ناحيه دست، پا و شکم دچار مصدومیت شده بود.



این شهید پس از 27 سال درد و رنج ناشی از ترکش در بدن روز دوشنبه دعوت حق را لبیک گفت و به جمع همرزمان شهیدش پیوست. از شهید امانی که در زمان شهادتش 48 سال سن داشت، دو فرزند دختر به یادگار مانده است.

پیکر شهید علی امانی از مقابل مسجد امام رضا (ع) آمل تا میدان 17 شهریور با حضور مردم مومن و ولايتمدار اين شهرستان تشییع و برای خاکسپاری به زادگاهش روستای هندوکلا انتقال داده شد.

مراسم وداع با این شهید سرافراز دوران دفاع مقدس شب گذشته پس از اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد روستای هندوکلا از توابع بخش دابودشت آمل برگزار شد.



شهرستان آمل با حدود 400 هزار نفر جمعيت، حدود هزار و 30 شهید در دوران انقلاب و جنگ تحميلي، تقدیم نظام کرده است.