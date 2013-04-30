  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۲۱

پیکر جانباز 60 درصد آملی تشییع شد

پیکر جانباز 60 درصد آملی تشییع شد

آمل - خبرگزاری مهر: پیکر مطهر علی امانی جانباز 60 درصد آملی پیش از ظهر سه شنبه با حضور مردم شهیدپرور آمل تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهيد علی امانی  بر اثر اصابت ترکش خمپاره در دوران جنگ تحمیلی در عملیات کربلای پنج، منطقه فاو از ناحيه دست، پا و شکم دچار مصدومیت شده بود.

این شهید پس از 27 سال درد و رنج ناشی از ترکش در بدن روز دوشنبه دعوت حق را لبیک گفت و به جمع همرزمان شهیدش پیوست. از شهید امانی که در زمان شهادتش 48 سال سن داشت، دو فرزند دختر به یادگار مانده است.

پیکر شهید علی امانی از مقابل مسجد امام رضا (ع) آمل تا میدان 17 شهریور با حضور مردم مومن و ولايتمدار اين شهرستان تشییع و برای خاکسپاری به زادگاهش روستای هندوکلا انتقال داده شد.

مراسم وداع با این شهید سرافراز دوران دفاع مقدس شب گذشته پس از اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد روستای هندوکلا از توابع بخش دابودشت آمل برگزار شد.

شهرستان آمل با حدود 400 هزار نفر جمعيت، حدود هزار و 30 شهید در دوران  انقلاب و جنگ تحميلي، تقدیم نظام کرده است.

کد مطلب 2044054

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها