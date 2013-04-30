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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۱۶

مجیدزاده با مهر مطرح کرد:

نماینده البرز با بهترین های ایران در لیگ برتر دوچرخه سواری شرکت می کند

نماینده البرز با بهترین های ایران در لیگ برتر دوچرخه سواری شرکت می کند

کرج - خبرگزاری مهر: مرحله اول لیگ برتر دوچرخه سواری باشگاه های کشور در حالی از فردا در پیست مجموعه ورزشی آزادی آغاز می شود که نماینده البرز با شرایطی ویژه و با بهره مندی از بهترین های ایران در قامت یک مدعی قهرمانی وارداین مسابقات می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تک اسپرت البرز تنها باشگاه خصوصی دوچرخه سواری کشور در حالی رقابت خود را با تیم های متمول و بزرگ از فردا آغاز خواهد کرد که از حمایت هیچ ارگان و سازمانی در استان بهره مند نیست و با هزینه شخصی در این مسابقات حاضر شده است.

مجید مجیدزاده مدیرعامل باشگاه دچرخه سواری تک اسپرت در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: برای فصل جدید لیگ برتر کشور توانستیم چهره های بومی و معتبر استان را جذب کنیم و با ترکیبی از بهترین های ایران فصل جدید لیگ برتر کشوررا آغاز کنیم.  

وی تصریح کرد: چهره های معتبری چون علیرضا حقی، مهدی علمایی، علی احمدی، حسین علیزاده، محسن رمضانی، مهدی آزمون و احمد قمری در ترکیب تیم تک اسپرت در فصل جدید حضور دارند و بنابر اظهار نظر کارشناسان یکی از مدعیان قرار گرفتن در جمع 3 تیم برتر مسابقات هستیم.

مدیرعامل باشگاه تک اسپرت با بیان اینکه بودجه حضور این باشگاه در مسابقات سوپرلیگ اختلاف فاحشی با سایر تیم ها دارد گفت:عیلرغم این محدودیت ها بهترین ملی پوشان ایران در کنار ما هستند و برای اعتلای دچرخه سواری کرج و البرز برای این تیم پا خواهند زد.

وی تصریح کرد: بسیاری از نفرات مذکور می توانستند با قراردادی چند برابر قراداد فعلی ما در تیم های دیگر رکاب بزنند اما از این مساله چشم پوشی کردند تا تیم شهرشان را همراهی کنند که از این بابت سپاسگزار آن ها هستم.

گفتنی است مرحله اول لیگ دوچرخه سواری در بخش پیست طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته جاری در مواد سرعت و استقامت در پیست مجموعه آزادی برگزار می شود.

کد مطلب 2044059

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