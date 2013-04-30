محسن شریفیان سرپرست گروه موسیقی "لیان" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: گروه موسیقی لیان به سرپرستی محسن شریفیان و خوانندگی آکا صفوی امروز سه‌شنبه 10 اردیبهشت‌ماه در جشن روز ملی خلیج فارس که در سالن وزارت کشور برگزار شد، به روی صحنه رفت که خوشبختانه با استقبال مخاطبان روبه‌رو شد.

وی ادامه داد: گروه لیان یک بار در ابتدا و در غیاب رئیس جمهور به روی صحنه رفت و پس از اتمام اجرا با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد وارد سالن مراسم شده بود، مسولان از این گروه درخواست کردند دوباره در حضور رئیس جمهوری و هیات همراه به اجرا بپردازند و گروه لیان نیز با وجود عجله برای رسیدن به پرواز (اجرای بعدی این گروه به مناسبت خلیج فارس در عسلویه است) دوباره به صحنه بازگشت.

سرپرست گروه موسیقی لیان با اشاره به دو قطعه اجرا شده این گروه در حین مراسم گفت: غیر از اجرای قطعه خلیج فارس یکی از قطعه‌های اجرا شده، قطعه‌ نیمه‌خوانی دریانوردان (آهنگ کار بر روی دریا) بود. این قطعه به پاس قدردانی از پروفسور احمد اقتداری چهره ماندگار خلیج فارس به ایشان تقدیم شد که این بزرگوار پس از اجرای گروه لیان به روی صحنه آمد و از گروه تشکر کرد.

شریفیان در پایان عنوان کرد:‌ گروه موسیقی لیان تنها گروه موسیقی محلی کشور بود که برای اجرا دعوت شده بود و از نکات حالب توجه اجرای لیان شاهنامه‌خوانی آکا صفوی خواننده این گروه بود که مورد استقبال قرار گرفت.

برنامه جشن روز ملی خلیج فارس هم اکنون با حضور محمود احمدی‌نژاد در سالن وزارت کشور در حال برگزاری است.