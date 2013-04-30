جشنواره خوشنویسی استانی حدیث سلسه الذهب رضوی در کهگیلویه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزاد خردمند ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: جشنواره در دو بخش نستعلیق و شکسته نستعلیق با کتابت حدیث سلسله الذهب"کلمه لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی بشروطها وانا من شروطها" برگزار می شود.

وی بیان داشت: دو دوره گذشته جشنواره خوشنویسی استانی در ایام میلاد امام رضا (ع) نیز در این شهرستان برگزار شده و در هر دوره هشت خوشنویس برتر نیز معرفی شدند.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه از برگزاری جشن های ویژه دهه کرامت در فاصله میلاد حضرت معصومه(س) تا میلاد امام رضا (ع) در شهرستانهای کهگیلویه،چرام ولنده خبر داد و افزود: علاوه برجشن های شادی که در مراکز شهرستانها برگزار می شود، کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در روستا ها نیز جشن های دهه کرامت را با شکوه هر چه بیشتر برگزار می کنند.