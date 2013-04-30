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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۲۴

خردمند عنوان کرد:

جشنواره خوشنویسی استانی حدیث سلسه الذهب رضوی در کهگیلویه برگزار می شود

جشنواره خوشنویسی استانی حدیث سلسه الذهب رضوی در کهگیلویه برگزار می شود

دهدشت – خبرگزاری مهر: رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه گفت: سومین جشنواره خوشنویسی استانی حدیث سلسه الذهب رضوی همزمان با دهه کرامت در شهرستان کهگیلویه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آزاد خردمند ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: جشنواره در دو بخش نستعلیق و شکسته نستعلیق با کتابت حدیث سلسله الذهب"کلمه لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی بشروطها وانا من شروطها" برگزار می شود.

وی بیان داشت: دو دوره گذشته جشنواره خوشنویسی استانی در ایام میلاد امام رضا (ع) نیز در این شهرستان برگزار شده و در هر دوره هشت خوشنویس برتر نیز معرفی شدند.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه از برگزاری جشن های ویژه دهه کرامت در فاصله میلاد حضرت معصومه(س) تا میلاد امام رضا (ع) در شهرستانهای کهگیلویه،چرام ولنده خبر داد و افزود: علاوه برجشن های شادی که در مراکز شهرستانها برگزار می شود، کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در روستا ها نیز جشن های دهه کرامت را با شکوه هر چه بیشتر برگزار می کنند.

کد مطلب 2044062

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