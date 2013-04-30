140 معلم نمونه و 10 فرهنگی پیشکسوت شهریار تقدیر می شوند

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آستانه فرارسیدن روز بزرگداشت مقام معلم، برنامه هایی برای تکریم این تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت نسل جوان و آینده سازان کشور در شهرستان شهریار در نظر گرفته شده است.

این مسئول عنوان کرد: در این راستا طی اولین جلسه شورای آموزش و پرورش شهریار در سالجاری، تصمیماتی جهت تقدیر از زحمات و تلاش معلمین این شهرستان اخذ شد و مراسماتی نیز در نظر گرفته شد که در طول هفته معلم و با حضور مسئولان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد طی تشکیل ستاد بزرگداشت مقام معلم به ریاست فرمانداری و دبیری رئیس آموزش و پرورش شهریار، مراسمی به منظور تجلیل از 140 معلم نمونه شهرستانی و استانی و 10 نفر از معلمان پیشکسوت در هفته معلم برگزار شود که در این مراسم، شبکه بهداشت و درمان نیز از معلمان دعوت شده تست غربالگری به عمل می آورد.

20 درصد پاداش خوش حسابی برای فرهنگیان شهریار

فرماندار شهریار افزود: همچنین با هماهنگیهای صورت گرفته با شهرداری و شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان، 20 درصد تخفیف خوش حسابی و بخشش جرایم ساخت و ساز معلمان از تاریخ 10 لغایت 25 اردیبهشت با اطلاع رسانی مناسب اعمال می شود.

جوهری گفت: از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای معلمین، اعمال تخفیفات ویژه جهت استفاده از اماکن ورزشی طرف قرارداد با فرهنگیان است که این طرح به مدت دو هفته در ایام گرامیداشت مقام معلم اجرایی می شود.





