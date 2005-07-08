اصلاح پيمان هاي بين المللي هسته اي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازرويترز آژانس بين المللي انرژي اتمي سازمان ملل اعلام كرد كه 89 كشور در كنفرانس وين پذيرفتند تا در پيمان سال 1979 تغييراتي بدهند.

آژانس در بيانيه اي اعلام كرد : يك تغيير اساسي ، قوانين موجود كنوانسيون را براي تامين حمل و نقل بين المللي پوشش مواد هسته اي درحال حمل يا ذخيره شده در كشورها افزايش خواهد داد.

محمد البرادعي مدير كل آژانس اظهار داشت:"اين يك پيمان جديد و قوي است و همچنين گام مهمي در راستاي امنيت بيشتر هسته اي از طريق مبارزه، ممانعت و در نهايت تنبيه كساني است كه اقدام به سرقت ، خرابكاري مي كنند و به تروريست ها مواد هسته اي مي رسانند.

لازم به ذكر است قرارداد 1979 از دولتها درخواست مي كند تا مسائل امنيتي را در در اماكن هسته اي و همكاري خود را براي مبارزه با قاچاق و سرقت مواد هسته اي بيشتر كنند . كشورهاي آمريكا، كانادا، استراليا، ژاپن و بيست كشور اروپائي به همراه روسيه و چين درخواست تغييراتي پيرامون حفاظت فيزيكي از مواد هسته اي پيمان (CPPNM) كردند.

آژانس اعلام كرد در صورتيكه كه مقررات جديد از سوي دو سوم از 112 كشوري كه در كنوانسيون اصلي حضور دارند تصويب شود اجرائي خواهد شد و انتظار مي رود اين مساله چند سالي بطول بيانجامد.