فاز دو بوستان بانوان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح و كلنگ زني پروژه‌هاي شاخص شهرداري قزوين با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی قزوین، ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، اعضاء شورای اسلامی شهر و مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.



حسین بهزادپور در این مراسم اظهارداشت: فاز دو بوستان بانوان قزوین در راستاي افزايش سرانه فضاي سبز و آماده كردن مكاني امن و زيبا براي ورزش و پياده روي بانوان به بهره برداري رسيده است.



وی با بيان اينكه اين بوستان همچنين در راستاي افزايش مكان هاي اختصاصي براي فعاليت ورزشي و رفاهي بانوان در حال توسعه است، افزود: فاز دوم اين بوستان داراي امكانات زمين ورزشي، زمين تنيس، ايجاد دستگاه هاي ورزشي و پيست دوچرخه سواري و پياده روي است كه در مساحت هشت هزار و 500 مترمربع احداث شده است.



بهزادپور تصریح كرد: با توسعه اين بوستان كمبودهاي امكانات مرتفع مي شود و فضاي مناسبي براي همه بانوان شهر قزوين است.