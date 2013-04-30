جمعی از بانوان برجسته استان قم تجلیل شدند/ رونمایی از طرح "مطلع مهر"

به گزارش خبرنگار مهر، جشن میلاد کوثر پیش از ظهر سه شنبه با حضور جمعی از بانوان نمونه استان قم در تالار معصومیه(س) استانداری قم برگزار شد که طی آن استاندار قم از جمعی از بانوان استان با اعطا لوحی تجلیل کرد.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری استان قم در سخنان کوتاهی در این مراسم ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت هفته زن با اشاره به اینکه بیش از 48 درصد جمعیت استان قم را بانوان شامل میشوند، اظهار داشت: امیدواریم در این مراسم عهدی دوباره با حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان بانویی نمونه در همه ابعاد همچنین بعد سیاسی و اجتماعی ایشان که برای بانوان الگو است، داشته و حضور گسترده زنان را در انتخابات سال جاری شاهد باشیم.
معصومه ظهیری ادامه داد: بانوان با تجدید عهد و میثاقی دوباره با خوانهای شهیدان و آرمانهای انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری ادامه دهنده راه بزرگان دین هستند.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری استان قم در حاشیه رونمایی از طرح "مطلع مهر" که در پایان این مراسم توسط استاندار انجام شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح "مطلع مهر" پیام ازدواج آسان، پایدار، آگاهانه و به هنگام جوانان را در بر دارد که مجموعهای از خاطرات و سخنان امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و شهدا در رابطه با ازدواج جوانان، در قالب فلش کارت گردآوری شده است.
وی ادامه داد: این فلش کارت ها در اختیار متولیان فرهنگی و زوجهای جوان قرار میگیرد و در رابطه با محورهای این طرح بحث و گفتگو میشود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری استان قم تصریح کرد: این طرح به صورت نمایشگاهی در دانشگاهها و مدارس قم برپا میشود و کارگاههای آموزشی نیز با موضوع ازدواج برای زوجهای جوان در راستای تبیین این طرح در ادارات استان برگزار میشود.
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