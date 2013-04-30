مطالبه کمک‌ مادی و غیرمادی مدارس از دانش آموزان در هفته معلم تخلف است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج که پیش از ظهر سه شنبه برگزار شد، ضمن تبریک هفته گرامیداشت مقام شامخ معلم و تهنیت سالروز شهادت استاد فرهیخته مرتضی مطهری اظهار داشت: مطالبه هرگونه کمک های مادی و غیر مادی از دانش آموزان در هفته معلم در مدارس تخلف است.

وی افزود: مدیران محترم مدارس شهرستان کرج به جهت حفظ جایگاه رفیع معلمان گرامی و حرمت فضای فرهنگی مدارس از مطالبه کمک های مادی و غیر مادی خودداری کنند.

ایران نژاد تاکید کرد: با وجود اینکه مسئولان آموزش و پرورش بارها اعلام کرده اند که دریافت کمک های مردمی به اجبار از طرف مسئولان مدارس غیر قانونی است اما بسیاری از مدارس در مناسبت های مختلف همواره با فرستادن فیش های دریافت وجوه نقدی همراه دانش آموز از اولیای آنها کمک های نقدی طلب می کنند.

رئیس شورای آموزش و پروش شهرستان کرج افزود: هرچند شاید در بسیاری موارد سرانه های تعیین شده برای مدارس جوابگوی خدمات ارائه شده در مدرسه نباشد اما تامین هزینه ها توسط اولیای دانش آموزان اقدامی شایسته و در شان فضای فرهنگی مدارس نیست.

ایران نژاد گفت: به رسم سنت دیرینه دانش آموزان بنا به وسع خود اقدام به تهیه هدیه برای معلمان می کنند اما مطالبه این هدیه از جانب مدارس شایسته مقام معلم نیست.

وی اظهار داشت: در صورت مشاهده تخلف از جانب مدیران مدارس و انجمن اولیا و مربیان در مدارس دولتی، غیردولتی، نمونه مردمی و هیئت امنائی با آنها در چهارچوب قانون برخورد خواهد شد.

